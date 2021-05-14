張媽媽基金會的同仁關心孩子們的課業，督促孩子們在日常生活落實防疫措施。（張媽媽基金會提供）

張媽媽基金會的同仁關心孩子們的課業，督促孩子們在日常生活落實防疫措施。（張媽媽基金會提供）

疫情近日急速升溫，南投縣愛加倍家庭協會負責人邱蘭月與全人教育關懷協會牧師徐月風，在疫情緊繃的情況下不約而同地說出心中的擔憂。「我們現在必須提高警覺，小朋友身體一旦有狀況，就算是小感冒也要與其他人隔開，並請家長帶回家休息，過往腸病毒流行的時候我們就這樣做了，現在更是需要如此！」

台灣新型冠狀病毒（COVID-19)確診突破1200例，各市縣政府因應疫情愈顯嚴峻，加強各級學校、補習班的防疫等級，希望能降低群聚感染的風險。

日月光投控集團的張姚宏影社會福利慈善事業基金會（張媽媽基金會），接續日月光文教基金會過往3年在南投的偏鄉服務，持續支持南投縣愛加倍家庭協會、全人教育關懷協會，以協會的在地性，陪伴這群相對弱勢的孩子，從疫情爆發至今，密切注意培養孩子們日常中的防疫觀念，無論在學校還是協會，都會要求孩子們確實做好勤洗手、戴口罩，在學習過程與日常生活中落實防疫措施。

邱蘭月表示，疫情對我們雖無直接影響，孩子還是要讀書、要吃飯。我們能做的就是堅守一貫的防疫原則，落實出入登記、定期環境消毒，勤洗手並做好孩子的體溫控管，盡力讓目前協會所照顧的65位孩子，能夠在健康無虞的環境下學習、成長、茁壯。

徐月風說，針對小朋友的課後輔導安排，協會內一直以來都是以年級進行分流上課。雖偏鄉地區疫情沒有這麼險峻，但我們一樣遵守政府的防疫規定，提醒學生勤洗手、注重衛生並隨時注意環境消毒，南投天氣就算再炎熱，在協會內口罩也是需要隨時戴著，任何一點小細節都不容輕忽。對目前照顧的15位學生來說，目前唯一影響的是其中5位國三學生，明日就要參加國中教育會考，因疫情關係不能有人陪考，考試期間就需要自立自強！在這邊生活習慣了，連洗衣服都需要自己動手做，相信獨自應考對他們來說不是一件難事，希望他們都可以考取好的成績，朝向各自的美好未來邁進。

(中時 )