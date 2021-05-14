全球債務下滑1.7兆美元 二年半以來首見縮減 13:272021/05/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際金融協會（IIF）13日（周四）公布，2021年第一季全球總債務首見縮減，歸因於已開發市場負債下滑，但開發中經濟體的債務規模則創下新高。 第一季全球總債務縮減1.7兆美元至289兆美元，有將近一半的降幅是來自金融業債務下滑，政府債務則仍持續增加。 另一方面，上季新興市場債務水準躍升6,000億美元，增至逾86兆美元的歷史新高，不過上升速度已比前三季緩和許多，歸因於新興政府財務吃緊而放慢債務增長。 前四月調製食品 進出口創同期新高 空軍作戰指揮部新建營區爆貪污 軍備局少將索賄4500萬遭聲押禁見 (工商 ) #新興 #全球 #縮減 #首見 #總債務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鴻海確定在美設電動車製造據點 與Fisker正式合作 06:432021/05/14 財經 天價罰款 阿里首見季度虧損 04:102021/05/14 全球財經 面板廠首例 友達辦400億連結永續指數聯貸 04:102021/05/14 金融．稅務 《國際金融》特斯拉風波＋幣安遭調查 比特幣跌至2個半月新低 09:442021/05/14 財經 傳中美貿易談判換將 大陸商務部駁斥 04:102021/05/14 焦點新聞 疫情推升需求 全球電子商務題材續紅 13:132021/05/14 財經 《電腦設備》振樺電Q1每股賺0.52元 拚營運逐季揚 08:192021/05/14 財經 臉書加密通貨 Diem鎖定美國 04:102021/05/14 全球財經 中國大宗商品漲不停 鋼鐵創新高 04:102021/05/14 話題觀察 時碩首季營收創高 獲利被匯率等侵蝕而下滑 11:472021/05/14 財經 後疫情時代XR產業需求爆發 狂點軟體瞄準航空、軌道業 10:462021/05/14 財經 財經熱門新聞 北京終於出手 陸鐵礦砂價格暴跌 專家斷言下場 - 財經 513停電是人禍 台電誤開隔離開關所致 - 財經 - 中央社 證交所：就算封城 也絕不會休市 - 財經要聞 - 工商時報 航海王超狂！籃球場開股東會 陽明海運來真的 - 財經 兩大理由 外資續賣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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