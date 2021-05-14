國際金融協會（IIF）13日（周四）公布，2021年第一季全球總債務首見縮減，歸因於已開發市場負債下滑，但開發中經濟體的債務規模則創下新高。

第一季全球總債務縮減1.7兆美元至289兆美元，有將近一半的降幅是來自金融業債務下滑，政府債務則仍持續增加。

另一方面，上季新興市場債務水準躍升6,000億美元，增至逾86兆美元的歷史新高，不過上升速度已比前三季緩和許多，歸因於新興政府財務吃緊而放慢債務增長。

(工商 )