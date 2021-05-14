陽明海運（2609）14日召開股東會，因為疫情臨時改在基隆長興里里民活動中心旁邊的球場搭棚舉辦，也通知媒體不要到場。雖然公司今年獲利大好，到場的股東僅約50名，但是還是有股民與退休員工連番詢問，直到中午近一點才結束會議，對股東關切的股利問題，也未承諾明年的配發率。

陽明過去股東會退休員工股東對公司經營最有意見，今年有幾位退休員工表示公司獲利很好，加上疫情，不打算去參加。據在場人士指出，現場有兩位不認識的股東連番詢問，股利等問題都有談，不過陽明已經表決通過今年不發股利，對明年發派比例陽明董事長鄭貞茂僅表示有盈餘一定會發放。

陽明已決定取消原規劃的私募案，改以以詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股，以不超過3億股額度內辦理，將在股東會上討論 ，另外進行董事會改選，去年10月1日才經行政院指派的現任董事長鄭貞茂順利獲得連任。

(工商 )