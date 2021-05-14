和平醫院13日晚間爆新疫情，台北市政府13日晚間緊急將萬華區列為高危險傳染區；新北市長侯友宜14日受訪表示，新北市八大行業、網咖、電子遊戲場業都已經暫停營業、關閉公有場所，用最嚴格標準防疫，與北市萬華區有連結的幾個區域全面消毒，也將加強對民眾防疫措施與呼籲。
侯友宜表示，疫情爆發以來，新北市八大行業、網咖、電子遊戲場業都已經暫停營業、關閉公有場所，用最嚴格標準防疫。萬華區跟新北市有所連結的幾個區塊，除了今天全面消毒外，也呼籲民眾盡量少參加人潮多的集會，用餐能外帶就外帶，希望大家共體時艱。
媒體提問，侯友宜日前喊出「該封城就封城」，如何跟周邊縣市合作？侯友宜回應，每個階段都有每個階段的作戰方式，對於下個階段要充分掌控，去年已也兵棋推演，並與中央、鄰近縣市密切配合，強調是「有程序、步驟、方法」，不是一下做到位。
侯友宜補充，新北市跟其他各縣市聯繫管道都非常暢通，面對這波疫情共同攜手合作、面對，趕快把疫情控制下來。
(中時 )
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