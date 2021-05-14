國內新冠肺炎疫情大爆炸！就連0本土案例的高雄也驚傳破功，網路瘋傳小港區出現疑似確診者，甚至有消息指出，該個案曾到過小港某運動會所及連鎖超市活動，且有162人遭匡列隔離，高市府衛生局則強調，疫情發布與說明應指揮中心為準，請民眾勿聽信流傳資訊。

高雄小港區傳出疑似確診者後，有健身房在粉專和門口都貼出寫有「為配合政府防疫政策，全館暫停營業，進行全館消毒及防疫隔板施作，場館預計於5月18日恢復營業」的公告，也有超市貼出公告指出，門市因為「電力測試」暫停營業3天，讓小港民眾人心惶惶。

網路瘋傳疑似確診的個案曾到過某健身房，看到消息的民眾相當恐慌，分別致電到該健身房詢問狀況，因為電話被打爆，員工接到手軟，有疑似店員的民眾在網路社群發文表示，目前都還在衛生所等通知，沒辦法告知正確狀況，拜託別再打電話了。

高市府衛生局則強調，疫情發布與說明以中央流行疫情指揮中心為準。對於所有社區防疫工作，衛生局均依照既定標準作業程序落實執行相關防疫作為，請民眾勿輕信或流傳任何未經主管機關發布及說明之資訊以免觸法。

萬華茶室群聚疫情擴大！ 柯文哲籲改變防疫戰略：要假設旁邊有人感染

(中時 )