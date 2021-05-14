日本律師聯合會前會長宇都宮健兒日前在連署網站Change.org發起「停辦東京奧運」連署，截至今天中午12時止已獲逾35萬2000人響應。宇都宮已向東京都政府等提出停辦請願書。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，迫使日本政府改變原本政策方針，決定將北海道等3道縣納入適用「緊急事態宣言」，讓緊急事態地區從6都府縣擴及9都道府縣。

日本每日新聞報導，宇都宮上午已親赴東京都廳提出請願書，另外也用電子郵件方式向國際奧林匹克委員會（IOC）及國際帕拉林匹克委員會（IPC）提出，未來預計向日本政府及東奧暨帕運組織委員會提出。

宇都宮5日中午起在連署網站Change.org發起「為了保護眾人的性命與生活，要求停辦東京奧運」連署，到9日下午2時51分的約100小時後突破30萬筆，創Change.org日文版從2012年上線以來，最快連署破30萬人速度。

(中央社)