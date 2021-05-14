中職昨日在台南進行味全龍與統一獅之戰，受到昨天興達電廠因故全場停機影響，比賽在一局下蘇智傑打擊時再度發生停電情況，比賽宣布延賽，賽後中職秘書長楊清瓏第一時間已出來致歉，今天會長蔡其昌也在臉書留言上坦言，這是錯誤的決定，「身為會長也責無旁貸。」

昨天台南球場在賽前就發生停電狀況，下午5點33分首度停電，當時兩隊就曾向聯盟建議停賽，因昨日分區供電，有可能會在比賽中發生再度停電情況，對球員來說有安全上的考量，不過聯盟仍堅持開打，比賽延至下午6點55分開打。

結果在一局下1出局，輪到蘇智傑打擊時，他敲出界外球後球場再次斷電，全場一片漆黑，在晚間7點13分再度因為供電異常中斷，最終聯盟宣布比賽延期，也由於比賽1局未打完，所有記錄不算，比賽將隔日補賽。

賽後秘書長楊清瓏坦言誤判停電訊息，聯盟也會深刻檢討，並對兩隊所造成的不變深感抱歉。今天會長蔡其昌也在聯盟臉書發布的延賽公告下留言，向外界再次表達歉意。

蔡其昌寫道：「各位球迷朋友早，針對昨天台南場在6：55復電時開打的事情，雖然楊秘書長已經說明並致歉，但我身為聯盟會長也責無旁貸，在沒考量到供電尚不穩定，可能造成比賽安全疑慮的情況下開打，就是一個錯誤的決定，我們必須承認錯誤並再一次表示歉意。聯盟也要記取這次的經驗與教訓，在未來的賽事上採取更彈性與周全的應變作為，務必以球員安全作第一考量。」

(中時 )