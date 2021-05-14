根據親藍台灣社會調查資訊所最新民調顯示，行政院之下設有四個獨立機關中選會、公平會、NCC、促轉會等被認為應該百分之百做到獨立公平，但民調顯示，民眾認為四機關做到獨立公平的比例均不及六成； 其中被認為不公平獨立最高的是NCC，有41.0％。

兩岸戰爭擔憂度，51.0％民眾「不擔心」，45.2％民眾「擔心」；30到49歲「不擔心」58.4％比例較高；50到59歲以上則是「擔心」比例較高50.6％。

台灣社會調查所長楊志良表示，蔡英文總統在傅正逝世滿30週年時表示，「民主需要不同聲音的反對黨存在」，那是屁話，「她哪時邀請在野黨主席去喝咖啡？我知道她是要把在野黨都幹掉、賴士葆幹掉、費鴻泰抓去槍斃」；但強調，「我反對死刑。」

今公布民調顯示，61.0％民眾對台灣司法的公正性沒有信心，對台灣媒體的獨立和公正性沒有信心的比例更高達67.3％。民調顯示，中選會和公平會「獨立公平」約超過五成民眾認為獨立公平，不獨立公平約二成多，促轉會則41.7％、36.7％，但是NCC兩種呈現拉鋸，認為獨立公平41.3％、不公平獨立41.0％。

44.4％民眾認為「台灣發展比大陸好」，39.3％認為「大陸發展比台灣好」；30到49歲認為「大陸發展比台灣好」48.3％比例較高；60歲以上認為台灣比較好的比例較高49.9％。

56.8％民眾認為台灣內部「越來越分裂」，31.0％認為台灣內部 「越來越團結」；泛藍認為「越來越分裂」比例較高86.9％，泛綠認為「越來越團結」比例較高55.8％；77.3％民眾認為台灣這幾年來「貧富差距擴大」，僅12.7％認為台灣這幾年來「差距縮小」；泛藍認為「差距擴大」的比例較高91.0％；泛綠認為「差距縮小」的比例較高19.2％，但高達73.0％也認同差距擴大。

國民黨立委李德維則認為，蔡英文最重視的司改沒做到，反而任用自己的親朋好友，過去蔡英文高喊司法改革，至今完全破功。

國民黨立委鄭麗文表示，政治因為長年陷入惡鬥，全民都分裂了，大家先不論是非對錯，先選邊站，沒有加入哪一邊的，網軍就去出征？在這樣子下去，護國神山能夠頂幾年？

(中時 )