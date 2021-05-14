同為和平醫院醫師！柯文哲：陳佩琪有全程戴口罩 13:312021/05/14 中時 黃婉婷 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中（左）、台北市長柯文哲（右）今同台談北市防疫對策。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和平醫院有病患確診，衛福部長陳時中今日上午8點30分赴北市府了解防疫狀況，外界也關心台北市長柯文哲太太、和平醫院醫師陳佩琪健康狀況，是否有感染風險？柯文哲笑著表示，陳佩琪昨天是在小兒科看診，從頭到尾都有配戴口罩。 媒體今早詢問柯文哲，指陳佩琪也在和平醫院任職，這次事件是否有被匡列、健康狀況如何？柯文哲笑著說，昨天他有特地問陳佩琪，但太太說當時她在小兒科門診，從頭到尾都有戴口罩。 和平醫院病患雙確診！北市府急開「柯陳會」 柯文哲重申：目前不會封院 黃瑞仁 澆灌雲林醫療沙漠 (中時 ) #陳佩琪 #和平醫院 #柯文哲 #醫師 #戴口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 和平醫院病患雙確診！柯陳會上午急開會討論對策 09:132021/05/14 生活 國民黨要求罷3Q併公投 嗆陳柏惟「卡有叫小咧！」 13:162021/05/14 政治 駐印度官員病情惡化 外交部：醫療專機今抵台 11:312021/05/14 政治 萬華＋4 首設社區採檢站快篩 04:102021/05/14 焦點要聞 疫情再燒 桃園熱氣球節連2年喊卡 04:102021/05/14 地方新聞 北市和平院區 驚爆2住院病人確診 04:102021/05/14 焦點要聞 和平醫院病患確診 萬華茶室老闆娘 住院第4天進負壓 05:212021/05/14 生活 北市公建築綠屋頂不到1成 政策牛步挨罵 04:102021/05/14 地方新聞 柯文哲發特赦令 籲5萬外勞篩檢、就醫 09:572021/05/14 生活 和平醫院22名醫護急送隔離 防疫巴士今早出動 11:402021/05/14 生活 萬華成疫情重災區 北市府考慮啟動區內「異地辦公」 13:232021/05/14 生活 政治熱門新聞 台灣疫情嚇跑外國人？桃園機場現況曝真相 旅客大喊「一言難盡」 - 政治 看到蔡英文民調 沈富雄驚人一句爆藍軍2024狀況 - 政治 德媒揭露：一件事讓台灣疫情現原形 「防疫優等生」金身恐破 - 政治 羅智強籲揪出擋疫苗的吳姓立委 江啟臣表支持 - 政治 缺水缺電又沒疫苗 港媒4字形容台灣現況：苦日子還沒完 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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