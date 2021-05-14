和平醫院有病患確診，衛福部長陳時中今日上午8點30分赴北市府了解防疫狀況，外界也關心台北市長柯文哲太太、和平醫院醫師陳佩琪健康狀況，是否有感染風險？柯文哲笑著表示，陳佩琪昨天是在小兒科看診，從頭到尾都有配戴口罩。

媒體今早詢問柯文哲，指陳佩琪也在和平醫院任職，這次事件是否有被匡列、健康狀況如何？柯文哲笑著說，昨天他有特地問陳佩琪，但太太說當時她在小兒科門診，從頭到尾都有戴口罩。

(中時 )