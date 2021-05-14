高雄市長陳其邁14日在議會總質詢指出，高市府財政局、經發局將針對「513」停電，協助業者就整個停電造成的損失求償，例如廠房、商家等的營業損失或停產損失，如可歸責於台電公司的部分，台電就應該負起責任。

陳其邁表示，此次停電事件，凸顯區域電力平衡及電網建構，還有努力空間，他呼籲台電與經濟部藉此檢討區域電網的管理及安全。

他說，高雄發電量近500億度，用電量約300億度，所佔發電量約6成，長期南電北送相當不公平，他主張，自己用的電自己發。

陳其邁認為，綠能、燃氣增加的電量可用來減煤，不致因區域供電失衡引起連鎖反應，他也要求提升興達電廠燃氣機組設立，加快淘汰燃煤機組。

他指出，針對「513」停電事件求償的部分，高市府財政局、經發局將協助業者就整個停電造成的損失求償，如廠房、商家等的營業損失或停產損失，例如可歸責於台電公司的部分，台電就應該負起責任。

(工商 )