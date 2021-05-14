網見足跡圖直呼「阿嬤到底有多特別，可以讓人暈船成這樣？」引發網友討論，不少人吐槽說，這是茶藝館員工的足跡，人家每天去上班不稀奇。（圖／翻攝自爆怨2公社）

萬華茶藝館群聚案，中央流行疫情指揮中心昨公布相關足跡，只見5/3至5/6連5天都有個案去過「鴻達茶藝館」，讓一名網友看了直問「阿嬤到底有多特別？可以讓人暈船成這樣？」不料許多網友仔細看完後吐槽說，這個足跡圖是指茶藝館員工，人家天天去上班不稀奇吧？

指揮中心昨公布個案足跡後，一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，這家店的阿嬤到底有多特別？可以讓人暈船暈成這樣？有沒有老司機可以幫忙解惑？引起熱烈討論，不少沒看清楚的網友紛紛留言表示，「你要感謝他，把他留住五天，不然更多地方會需要隔離」、「老人家要的是陪伴和聆聽，吹牛的時候有讚聲，是很爽的。」

許多網友仔細看了足跡圖說，這應該是茶藝館員工的足跡吧！「員工上班不每天去要幹嘛？先搞清楚足跡對象好嗎」、「這個應該是阿嬤的足跡啦！到底是要把阿公想到多厲害，他都快被正宮打死了，不要再害他了啦！」、「一堆人看到這張就高潮，沒看到最上面那兩行字嗎？人家阿嬤就是在那邊工作啊，不然怎麼11：00-18：00在那邊，阿嬤連上5天班不稀奇啊！」

也有許多網友呼籲大家要有同理心，畢竟沒有人想要生病，且若老實交待自己的身分和去過的地方，結果換來的卻是被網友們嘲笑，那以後誰還願意老實說呢？

(中時新聞網)