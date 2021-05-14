昨天全台大停電，根據親藍台灣社會調查資訊所公布上下代幸福感比較最新民調，國民黨立委賴士葆諷刺，「昨天有漂亮寶貝記者燙頭髮燙到一半就沒電，幸福感當然沒有。」

民調顯示，整體而言，台灣民眾認為自己比上一輩幸福，但同時認為下一代會比自己不幸福。自我感覺良好，但是對未來偏向悲觀；世代間對自己幸福與否的看法存在分歧意見，18到29歲43.2％認為自己比上一輩幸福 若以50到59歲族群當作這群人的上一輩，則50到59歲族群有57.7％認為下一代比自己不幸福。呈現上一輩擔心下一代過得比自己辛苦，但下一代則認為自己過得比上一輩好的矛盾情結。

賴士葆說，「老共飛機不要來，因為沒人在怕，為了兩岸長遠發展，老共飛機不要來」；至於幸福感，這結論看起來有點淒涼，幸福感對大眾就是安居樂業，有水有電，昨天回家因為停電，他從地下室爬到四樓，他的小孩從一樓爬到十二樓，有人洗衣服洗到一半無法洗，沒水沒電，怎麼叫安居樂業，這就毫無幸福感，水電是最基本。

他說，人民要有免於恐懼自由，但現在病毒蔓延，他們不斷呼籲，為何還是不普篩及快篩，因為衛福部長陳時中一天到晚想的就是「嘉玲（加零）」，因為可以耍官威，初期大家完全配合，但現在疫情爆開，難道要怪老百姓？

他表示，陳時中為了數字漂亮，為了莫名其妙官威感，現在行政院紓困特別預算又要提出2100億，他向行政院長蘇貞昌喊話，「錢加越多表示你越沒信心」，至今疫苗還是買的不夠，但錢花都到哪去？經濟部長王美花因為昨天大停電只有一條路可走，比照上次817大跳電，經濟部長下台。

(中時 )