興達電廠停機，13日15時全台緊急分區輪流停電，造成西門町內一條街兩樣情。（杜宜諳攝）

對於昨日513大停電一事，國民黨青年部指出，有政府會作圖的本事，在昨天的全國大停電危機裡一覽無遺。但無論用多精美的設計，或是多文青的話術，都無法蒙混昨天全國數百萬人因停電受到的影響，以及人民最直接的憤怒。

國民黨青年部直言，昨天停電發生之後，民進黨很快就全黨一條龍式的辯稱說不是缺電，而是輸配電網的電網問題，但無論是能源結構，還是電網，停電就是停電，也自然是執政黨的責任。

國民黨青年部批露，513大停電，民眾把停電的怒氣算在蔡英文頭上。根據大數據分析，以停電作為關鍵字來分析，光是5月13號的數據，事實上僅有半天不到，整個臉書社群在討論「停電」的憤怒數裡，蔡英文一人就佔了近1/4的聲量，可以說是相當驚人。而從心情憤怒比來看，討論「停電&蔡英文」的憤怒比也高達0.06，比只討論「停電」的0.017，高了3.5倍左右。無疑民眾是把停電的怒氣算在蔡總統的頭上。

另外，民進黨的憤怒數是國民黨的5倍，換言之，以政黨對比來看，與「停電」作為關聯，民進黨的憤怒數絕對值也將近是國民黨的5倍。更令人驚訝的是，光是林飛帆一人的憤怒數就比國民黨來得多，心情憤怒比亦來到突破天際的0.11，顯示民進黨近期想拿這位學運領袖當中介，來說服網路社群的做法，可能需要重新思考正反效果。

國民黨青年部強調，能源問題是蔡政府必須向人民回答的問券。因為以臉書社群來說，在昨天下午發生停電之後，討論聲量就迅速蓋過還處於危機狀態的疫情，並且只花半天的時間，憤怒數就比全天的疫情還來得高，顯示當前台灣社會對能源議題的關心與重視。無論是能源結構、還是輸配電穩定，都勢必是在度過諾富特群聚感染危機後，蔡政府必須向人民填答的問券。

(中時新聞網)