俄羅斯央行貨幣政策主管崔瑪索夫（Kirill Tremasov）13日（周四）表示，該國經濟2021年料將成長近4％，此為先前預測區間的上端。

因新冠病毒疫情以及油價重挫，使得俄羅斯經濟去年陷入11年來最嚴重衰退。根據俄央行上月發布的預測，當時表示繼2020年萎縮3％之後，2021年可望擴張3.0～4.0％，2022年再成長2.5～3.5％。

俄羅斯央行於4月調升基準利率至5％，曾表示若有需要，已準備好提高借貸成本。

(工商 )