搶貴婦午茶商機，台北文華東方酒店「青隅」推出「夏日香芒」下午茶饗宴，由新任行政西點主廚趙崇曦 (Kevin Chiu) 將夏季盛產、鮮甜多汁的芒果，發揮巧思結合伯爵茶、威士忌、百香果等不同風味，以起司蛋糕、瑪德蓮等多樣化甜點風貌，打造精品級美點，風味獨具的清爽酸甜滋味，讓賓客在典雅奢華的舒適空間，細細品味精美細緻的手工甜點，品茗中、西式優質茗茶，盡享愜意慵懶的夏日美好午茶食光。

現年40歲的趙祟曦主廚來自香港，資歷豐富的他擁有超過20年的烘焙經驗，曾於法國、日本、西班牙學習甜點技法，19歲便入行開啟他的職人生涯，於香港麗晶酒店（現為香港洲際酒店）、香港文華東方酒店、海景嘉福洲際酒店、香港怡東酒店擔等多間五星酒店歷練，接任台北文華東方酒店的行政西點主廚前，他於香港JW萬豪酒店擔任行政西點主廚。他也常代表香港廚師協會參與國際賽事，包括2016年首度代表香港帶領廚師團隊到阿布達比參與 Alen Thong Golden Pot Challenge賽事，獲得金牌及全場總亞軍，同年於新加坡國際食品展（Food & Hotel Asia）參加糕餅組比賽，嬴得金牌及全場總亞軍；2019 年在香港國際美食大獎（HOFEX）參加義式冰淇淋組比賽，更一舉榮獲金牌和全場總冠軍。得獎資歷豐碩的趙主廚，於2021年4月獲台北文華東方酒店盛邀來台，將以其紮實豐富的經驗和創意天賦，巧手運用寶島優質在地食材，悉心打造各式精緻美點！

趙主廚設計甜點時最重視甜點的層次搭配和豐富的口感，尤其喜歡運用各種時令水果，透過水果的酸甜比例巧妙平衡甜點的甜度，又能增添果香香氣，更擅長揉合香料、茶品等不同元素，突顯與堆疊食材的風味與層次。主廚亦強調甜點的視覺呈現，專精於依照各式主題打造一系列外型吸睛的夢幻甜點，讓人同時以視覺與味覺品賞極致奢華的甜品饗宴。

首度來台工作的趙主廚，對台灣在地水果、香料等食材深深吸引，尤其時令盛產的夏季聖品──芒果，濃郁香甜的滋味令趙主廚一嘗傾心，他運用不同甜點技法和令人意想不到的巧思，結合伯爵茶、威士忌、斑蘭葉、柚子等各式元素，以多樣風貌呈現芒果的美好風味，帶來澄黃繽紛、甜蜜誘人的夏日香芒下午茶。

(工商 )