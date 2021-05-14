台灣社會調查所今天公布最新民調，發現近期國人相當關注司法改革、媒體獨立以及貧富差距等議題，多達六成以上民眾對司法公正性存疑，六成七民眾質疑當前的媒體獨立與公正性，就連泛綠民眾都有近六成對當前媒體中立性不具信心，相當值得政府深思。

台灣社會調查所日前委託台灣社會調查資訊服務股份有限公司進行民調，內容包含行政院獨立機關是否獨立公平、司法與媒體獨立公正性、兩岸發展與戰爭擔心度、台灣內部團結與貧富差距、上下代幸福感比較進行調查等，發現民眾普遍對於司法獨立、媒體公正、貧富差距不滿。

在司法信心度中，台灣社會調查所發現存在明顯的世代對立，三十歲以下民眾有多達四成六對當前司法存有高度信心，但三十歲以上卻有近六成以上對司法無信心。

值得注意的是泛綠受訪者中也有多達五成三對司法缺乏信心，泛藍支持者則更高達七成七對司法無信心。

媒體信心度方面，整體調查結果有高達六成七民眾沒信心，各年齡層都普遍不相信具公正性，泛綠支持者中也有近六成對媒體缺乏信心。

台灣內部團結方面，調查結果顯示有五成六八的民眾認為蔡政府上台後台灣越來越分裂，僅有三成一認為越來越團結；貧富差距上則有七成七三的民眾認為台灣貧富差距越來越大。

值得注意的是，民眾對於兩岸之間爆發戰爭都不太感到擔憂，有五成一民眾不擔心戰爭，其中又以四十至四十九歲族群高達六成一的比例感到不擔心最高。

台灣社會調查所長楊志良表示，本次調查結果顯示，司法不公、媒體不公、貧富差距大已是全民共識，總統蔡英文上台前說「民主需要接受不同聲音的反對黨，但這些年來她有去請反對黨主席喝過咖啡嗎？」

國民黨立委賴士葆也說，很驚訝不分藍綠的民眾對司法、媒體、貧富差距的看法一樣，甚至包含兩岸開戰，大家都不怕，呼籲老共飛機不用再來了，至於幸福感，對於一般普羅大眾而言只有四個字「安居樂業」，何謂安居樂業？「有水有電阿」！

(中時 )