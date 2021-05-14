和大(1536)今年第1季每股盈餘0.2元不如市場預期，主要受缺料影響，另外，台幣升值也壓抑獲利表現。不過，4月營收攀升至5.58億元，透過產品漲價且原物料供應漸漸抒解，第2季起營收及獲利有望逐步成長。此外，和大持續供應電動車零組件，法人預期，今年電動車產品貢獻可望達到4成以上2022年突破5成。

和大第1季營收15.73億元，季減9％，雖然訂單強勁，但面臨缺料影響，另外，原物料和運費成本增加，毛利率23％，低於上季23.22％，且匯率因素，稅後淨利0.55億元，無法維持上季跟去年同期在1億元之上。

不過，4月營收已經逐漸翻揚，受物料短缺和運能吃緊的因素，估計在第2季底能緩解，第2季獲利表現有望優於第1季，預期下半年營運遠優於上半年。

和大來自電動車營收比重持續攀升，公司擴張計畫仍以供應電動車需求為主，除了美系電動車大廠外，還針對全球其他電動車廠大量出貨，法人推估今年電動車營收貢獻上看35億元，占比45％，明年將突破50億元，占比也達5成以上。

(時報資訊)