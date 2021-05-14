中租-KY(5871)2021年首季業務穩健成長、獲利表現優於預期，公司對營運展望不變，預期業務將維持雙位數成長。投顧法人看好中租放款動能回升，配合資產品質穩定及信用成本下降，可減緩一次性稅率上揚影響，維持增加持股「增加持股」評等，目標價升至215元。

中租股價4月中觸及210元新高後高檔震盪，近日受大盤崩跌影響下探180元，在業績展望續佳激勵下，今日開高後放量勁揚7.53％至200元，截至收盤前維持逾5％漲幅。不過，三大法人本周迄今偏空操作，合計調節賣超565張。

中租2021年首季合併營收167.59億元，季增5.55％、年增20.2％，歸屬母公司稅後淨利49.7億元，季增達10.93％、年增達26.7％，每股盈餘（EPS）3.6元，全數改寫新高。應收帳款淨額4916.17億元，季增2％、年增18％，維持穩定成長。

投顧法人認為，中租首季獲利表現優於預期，主因台灣及中國大陸受惠放款成長及資金成本改善，帶動營收強勁成長，加上東協營運受疫情影響趨緩，配合信用成本及成本費用率下降、中國大陸退稅利益挹注，抵銷所得稅率增加影響所致。

中租首季整體延滯率持平2.4％，其中台灣因新增逾放增加及沖銷呆帳較少，而自2.4％略升至2.5％，中國大陸受惠沖銷呆帳增加而持平1.9％，東協則自3.8％降至3.6％。投顧法人認為，台灣延滯率雖略升，但仍處於2.4～4％區間下緣，資產品質仍穩定。

展望後市，中租預期業務將維持雙位數成長，包括台灣及東協應收帳款成長10～15％、中國大陸成長15～20％目標不變。投顧法人認為，雖然台灣疫情近期加劇，對資產品質影響仍待觀察，但中國大陸及東協延滯率持續改善，有助信用成本低於去年，今年展望仍正向。

投顧法人預期，在中國大陸及東協營運營運回溫帶動下，今年放款動能回升至10～15％，加上資產品質改善帶動信用成本下降，減緩一次性稅率上揚至33％影響，維持「增加持股」評等、目標價自195元調升至215元。

(時報資訊)