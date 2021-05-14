台北市文山區去年底驚傳虐殺案。一名25歲鄭姓男子，疑因用假鈔購毒糾紛，遭「十五份幫」周姓大哥揪眾設局約至景隆街某民宅，遭10餘人虐打後休克，慌亂將他送往萬芳醫院急救，但最後仍不治死亡，警方發現鄭男身上有多處瘀傷，據傷勢研判曾被老虎鉗夾過，台北地檢署今依傷害致死及販毒等罪，將周頡等5名幫眾起訴。

事後一名潘嫌落網時，辯稱與死者有約10萬元的債務糾紛，談判過程中有動手，警方另在他的車內，查獲10包毒咖啡，研判4人只是出面頂罪。

經過檢警調查，發現當地十五份幫周姓大哥指揮幫眾以販賣安非他命、大麻、K他命及毒品咖啡包，以及透過暴力討債等方式作為經濟來源。

去年12月1日，死者鄭男透過2名友人，出面拿200萬元偽鈔，上下只夾一張真鈔，向藥頭小弟毒咖啡包時遭到抓包，2人事後被藥頭押走，遭老虎鉗夾手逼問而供出鄭男的身分。

接著周姓大哥等人設局，約鄭男前往談債務，但鄭進門後，即遭遭到潘姓小弟等10餘人圍毆、虐打長達2個小時，鄭男事後不堪痛苦當場休克。

2日凌晨眾嫌發現鄭快被打死，慌亂中派潘等4人，將他載往萬芳醫院，隨即驅車離去，4人疑似被「幕後大哥」指示，主動前往警局投案。警方事後追出幕後真凶，台北地檢署今依傷害致死及販毒等罪，將周頡等5名幫眾起訴。

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(中時新聞網)