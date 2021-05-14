地方自購疫苗議題引發各地爭論，台北市長柯文哲連續2天猛轟中央「不負責任」，強調疫苗配發由中央來最好，不要把責任丟給地方。衛福部長陳時中今也和柯同台，他澄清日前的說法只是就法律層面回應立委質詢，但在政策方面，因為疫情已進展到相當程度，疫苗、接種必然是由中央統籌，地方有意見可來談。

柯陳今早北市府舉行會議，會後媒體詢問2人有關地方自購疫苗一事。陳時中表示，關於買賣疫苗，當時立法院有立委問我「地方政府可不可以買？」他就法律層面來回應，指出藥商可以申請進口，至於誰委託藥商做，是另外一回事。

陳時中強調，他昨天有特別指出，在政策方面，中央流行疫情指揮中心成立時，就表示疫情已進展到相當程度，疫苗、預防接種一事，必然是由中央統籌規畫，地方有任何意見要跟中央談，大家都可以開誠布公地談。

柯文哲則重申，疫苗還是要中央統一採購、分配，若放給地方政府，有得縣市政府比較有錢、有些縣市政府比較沒錢，縣市人數也不一樣，例如金門買1萬劑就夠，台北要買200萬劑，問題一大堆。

柯說，他大概算過，如果要打到總人口75％，若不是買打一劑就好的疫苗，這沒想像中那麼容易，要以75％作為目標，打2輪恐怕要耗時6個月以上。即使像美國這麼強大的國家，3個月也才打50％、2億7000萬支而已，所以沒那麼簡單。

柯表示，他認為疫苗要由中央統籌分配，但早點跟地方說清楚情況，因為地方真的要打，沒那麼容易，以前流感也沒打超過25％，且流感只打一次，在疫苗還沒來之前，還是大家辛苦一點、努力防守，剩下就等中央處理。

(中時 )