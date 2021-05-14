大陸晶圓代工龍頭中芯國際第一季營收優於預期，獲利年增近1.5倍，同時中芯也將第二季營收預測提高17%至19%。中芯後市看漲，聯合首席執行長趙海軍卻曝光2大隱憂，包括半導體供應鏈持續缺貨，目前的產能無法滿足客戶需求，及美國制裁對部分營運產生的不確定性。

中芯財報顯示，第一季營收為11.04億美元，年增22%，獲利為1.59億美元，年增147.6％，雙雙優於市場預期，同時中芯提高第二季的營收預測，比第一季增加17至19%。

日經亞洲評論報導，中芯去年底被美國列入實體清單，導致半導體設備來源遭到阻斷，但中芯卻在第一季繳出亮眼成績單，財務長高永崗表示，由於市場需求大幅增加，因此在價格上做出調整，帶動整體營收獲得成長。

儘管如此，中芯仍難甩美國制裁的陰霾，趙海軍強調，「下半年有2大挑戰要面對，市場需求強勁，我們目前的產能無法滿足客戶需求，且每個領域都面臨短缺，第二點則是，美國實體清單對我們的供應鏈產生限制，這導致營運出現不確定性。」

為了將美國制裁的影響降至最低，趙海軍針對營運規則進行調整，「我優先滿足長期客戶，並維持考慮高毛利的產能，同時與客戶的維持密切溝通，協商彼此最重要的需求。」

(中時新聞網)