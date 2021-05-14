據5月13日《Forbes》報導，2021年全球收入最高運動員名單出爐，這是據他們過去12個月來的獎金、薪水及代言費來計算，時間從2020年5月1日至2021年5月為統計時間。儘管新冠肺炎對運動員造成影響，許多比賽被取消或延期，但報告顯示，去年收入最高十位運動員稅前總收入為10.5億美元(約台幣280億)，比2020年高出28％。

Conor McGregor is the world's highest-paid athlete, according to Forbes 💰 pic.twitter.com/kKqZNZ7cQ4 — ESPN MMA (@espnmma) May 12, 2021

而今年收入最高者為愛爾蘭格鬥拳手麥葛雷格(Conor McGregor)，他總收入為1.8億美元(約50.9億台幣)，超越過去兩年一直名列榜首的兩位足球傳奇梅西(Lionel Messi)和C.羅納多(Cristiano Ronaldo)，而這也是他生涯首度登上第一，收入相當驚人！

第二名的梅西總收入是1.3億美元(約台幣36億)，今年他正在率巴塞隆納效力西甲聯賽，第三名是C.羅的1.2億(約台幣33億)，與梅西差距不大，目前效力義甲尤文圖斯，第四名是NFL牛仔當家四分衛普萊斯科特(Dak Prescott)，收入1.075億美金(約台幣30億)，第五是NBA一哥詹姆斯(LeBron James)的9650萬美金(約台幣27億)。

第六名是巴黎聖日耳曼足球金童內馬(Neymar)，收入9500萬美金(約台幣26億)，第七名網球天王費德勒(Roger Federer)擁有9000萬美金(約台幣25億)，第八是F1車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)，收入8200萬美金(約台幣23億)，第九是剛拿下NFL冠軍的傳奇四分衛湯姆布雷迪(Tom Brady)，收入7600萬美金(約台幣21億)，最後則是NBA籃網隊球星杜蘭特(Kevin Durant)的7500萬美金(約台幣20億)，與前者差距不大。

而說到麥葛雷格，他今年場外收入就高達1.58億美金(約台幣44億)，而場內收入僅2200萬美金(約台幣6億)。場外主要是他的代言費，他把自創的《Proper 12號》品牌威士忌轉賣Proximo Spirits，而這就佔了場外收入絕大部份，在場內收入來自今年1月的UFC比賽，與「鑽石」波瑞耶(Dustin Poirier)的對決，雖然被對手TKO但仍賺飽飽。

(中時新聞網)