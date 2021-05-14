國民黨今公布美萊豬公投民調顯示，69.6％民眾不贊成政府開放含萊劑豬肉進口；民進黨發言人簡舒培表示，當全民關心疫情時，國民黨卻只在意政黨利益盤算，日前說的疫情關鍵時刻、全力配合防疫，根本就只是嘴上說說，欺騙民眾。

簡舒培指出，近日國內本土疫情面臨嚴峻挑戰，日前國民黨主席江啟臣才在國民黨中常會宣布，暫緩既定的公投宣講、集會活動，並呼籲國民黨的黨公職人員，全力配合支持疫情指揮中心的防疫工作進行，共度疫情難關。結果，時間才過不到兩天，國民黨就露出馬腳，故態復萌，還召開記者會進行個別政黨的政治操作。

他指出，國民黨從去年開始，就不斷地以反美萊豬公投在進行政治操作，但始終不願跟台灣社會大眾誠實以對，一直逃避國民黨過去執政時開放「准許開放安全容許量內的瘦肉精」進口的歷史，以及黨主席江啓臣當年還投票贊成進口含萊劑肉品的事實，現在卻還精神錯亂地不顧科學證據與國際標準，以政治意識型態來反對美國萊豬，這完全就是標準的「昨是今非」！

簡舒培強調，民進黨立場從2012到現在都是一樣，所有肉品進口都應該以國際標準為規範。另外，截至目前為止，所有進口豬肉全部都是未檢出萊克多巴胺，民進黨政府以完善的進口措施，守護台灣人民健康。

簡舒培呼籲，國內疫情遇到艱困挑戰，我們要請國民黨不要滿腦只有政治算計，少噴政治口水，不要把你們江主席中常會的指令棄之不顧，與全民團結一同抗疫，守護台灣。

(中時 )