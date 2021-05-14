日本77歲富豪野崎幸助2018年於家中暴斃，當時他娶了年僅22歲的AV女優須藤早貴，婚後3個月就離奇身亡，事隔3年警方以謀殺與非法取得毒品等罪嫌將須藤早貴逮捕。而案發後其實須藤早貴還接受過專訪，大談她和野崎幸助的關係和房事。

野崎幸助是和歌山當地知名的紀州富豪，被封為「紀州唐璜」，他白手起家，曾做過廢鐵業、零售保險套、金融貸款、不動產業等，累積高達13億個人資產，加上愛好女色的個性，曾自豪睡過4千名女性，在她們身上豪撒30億日圓(約新台幣8億元)。

據日媒《FRIDAY》報導，儘管野崎幸助自稱是一日三次郎，須藤早貴卻爆料，因為野崎幸助有性功能障礙，2人從2017年認識以來，不能發生過性關係，就算結婚了，最多的親密接觸也只有在床上牽手睡覺，「我告訴他果然年紀到了」，她也不諱言坦承，和野崎幸助結婚，就是看上對方每個月都能給她大筆零用錢。

野崎幸助生前事蹟精彩。（圖／翻攝自日本亞馬遜）

經過警方調查指出，2人才剛結婚，須藤早貴就長時間待在東京，不願意在和歌山縣陪野崎幸助，讓野崎幸助動念想離婚，須藤早貴為了錢才會起殺機，且她的手機裡有多筆和殺人、興奮劑相關的搜尋關鍵字，她還透過社群網站和興奮劑賣家聯繫，手機更有交易地點的定位紀錄，種種證據都指向嫌犯就是須藤早貴。

(中時新聞網)