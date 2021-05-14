「東勢林業文化園區景觀改善工程」將利用木排樁區分深淺水域。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林業文化園區保留切片倉、燃料倉、鍋爐間等木材工業設施遺跡。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林業文化園區森之屋。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

台中市東勢林業文化園區擁有5公頃荷花生態池，前身是大雪山林業公司的貯木池。今年因旱象嚴峻池水水位降低，加上疫情升溫，實施總量管制，東勢林區管理處利用遊客衝擊較低時期，投入1417萬元辦理「東勢林業文化園區景觀改善工程」，預定施工至10月底，期間部分環湖步道暫停開放，其他場域不受影響。

今年因旱象嚴峻，東勢林業文化園區進水配合農田水利署調度，自4月中起採「供3.5停3.5」，5月17日起實施「供3停4」，目前水位較往年同期減少約3成。東勢林區管理處利用低水位時期，優先辦理池底清淤等工作。

東勢林區管理處表示，因應近日本土疫情升溫，進行1000人總量管制，此時施工對園區遊客衝擊較低，訂於5月19日至10月底進行「東勢林業文化園區景觀改善工程」；將利用木排樁區分深淺水域，於深水區域放置漂流木以重現製材廠貯木池意象，岸邊淺水區域種植荷花，搭配新設棧道，提供遊客親水賞景舒適環境。

東勢林業文化園區前身為大雪山林業公司，為1970年代東亞最大之美式一貫化作業製材廠，園區保有大製材廠、燃料倉、鍋爐間、切片倉、貯木池等木材工業設施遺跡，見證東勢地區過往林產工業之興衰，台中市政府於2019年公告登錄為文化景觀。

東勢林區管理處表示，在過往製材工業裡，貯木池擔任重要的角色，原木藉由貯存於水中可減少與空氣接觸，防止蟲蛀、腐朽，及避免水分散失變形龜裂，確保原木尺寸的安定性，並藉由池水浮力，便於貯木管理移動。隨著製材工廠不再生產，貯木池逐漸演變為生態池。

(中時 )