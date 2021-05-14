專業烘焙器具供應商三能-KY(6671)首季營收4.46億元，年增36.99%，毛利率38.54%，年增0.94個百分點，稅後純益為4251萬元，年增1.94倍，每股純益0.7元。

面對近期國際原物料飆漲，三能第2季起台灣與大陸市場產品都將調高售價，若按目前鋼鐵原物料的價格上漲趨勢來看，產品價格調漲幅度應該會在1成以內。三能在4月起調高銷售產品價格，5月則是調漲台灣產品售價。

三能集團2021年將持續推出新創產品，除陸續推出的一體成型鑄鋁土司盒、動物造型土司盒持續熱銷外，2021年也正研發設計一系列的新產品，並且與多家烘焙同業及文創企業展開聯名行銷，這些銷售模式可望在今年延續電子商務銷售業務的成長。

展望2021年第二季度，除傳統母親節前旺季外，後疫情時代的電子商務成長，工業客戶營收持續帶動，與加強亞洲市場持續拓展。

(時報資訊)