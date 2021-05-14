嘉澤(3533)公布第1季財報，受惠於NB需求暢旺，嘉澤第1季稅後盈餘為8.33億元，年成長1.02倍，單季每股盈餘為8.06元，由於NB及伺服器需求穩定，若缺料未影響出貨，嘉澤第2季營運可望維持水準，今天盤中股價漲停鎖住，重回500元關卡。

第1季本是傳統淡季，但NB因遠距生活需求強勁，且Whitley平台產品開始出貨，讓嘉澤第1季業績宛如旺季，嘉澤第1季合併營收為47.43億元，年成長51.24%，創下單季歷史次高，營業毛利為19.66億元，年成長75.22%，單季合併毛利率為41.45%，年增5.67個百分點，營業淨利為10.2億元，年成長1.18倍，稅後盈餘為8.33億元，年成長1.02倍，創下單季歷史次高，每股盈餘為8.06元。

由於NB需求穩定，且伺服器訂單增溫，加上Whitley平台產品出貨逐漸放量，嘉澤4月合併營收為17.52億元，年成長2.07%，為單月歷史次高，嘉澤表示，第2季訂單看起來穩定，但仍要觀察缺料影響。

為充實營運資金、興建辦公大樓及倉儲，嘉澤決辦理現金增資250萬股，並發行10億元可轉換公司債，現金增資價格擬訂為每股370元到470元整。

(時報資訊)