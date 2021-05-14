櫃檯買賣中心之「櫃買市場業績發表會」將於5月18日、19日及21日接續推出「富櫃200(一)」、「富櫃200(二)」及「休閒生活」主題發表會，邀請艾訊(3088)、系統電(5309)、信昌電(6173)、聰泰(5474)、朋億(6613)、群翊(6664)、普萊德(6263)、智基(6294)及大田(8924)等公司參與。

配合上櫃公司110年第1季財務報告公告，櫃買中心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，櫃買中心表示，「富櫃200指數」成分股為代表臺灣中小型股票之櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，該指數亦成功吸引相關業者陸續推出各式指數化商品，可讓投資人以更多元途徑直接參與上櫃市場的投資，5月18日及19日連推兩場「富櫃200」主題，邀請工業電腦設計製造廠—艾訊、物聯網智能系統廠—系統電、陶瓷粉末及利基型元件廠—信昌電、國內從事安控影像軟體廠—聰泰、產業製程最佳幫手的專業設備廠—朋億及蘋果PCB相關設備廠—群翊等6家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

在後疫情時代，隨著人們生活、休閒及消費型態之改變，相關議題值得大家關注，櫃買中心5月21日邀請3家公司參加「休閒生活」主題的業績發表會，包括：國內網通設備品牌廠—普萊德、國內補教業者—智基及高爾夫球具代工廠—大田等公司經營團隊線上直播說明。

(時報資訊)