25歲鄭姓男子因為持假鈔購買價值200萬元的毒品，去年12月1日深夜遭十五分幫周姓大哥等人強押至北市景隆街民宅地下室凌虐至死，台北地檢署14日依傷害致死及販毒等罪，起訴周男及另4名同夥。

鄭男去年12月1日被帶到案發現場綁手綁腳，在場幫眾輪番對他虐打，直到奄奄一息，1名潘姓男子趕緊將他送到萬芳醫院，但因鄭男全身都有傷勢，手及大腿還有老虎鉗狠夾的痕跡，傷勢過重，經搶救後仍宣告不治。潘男事後自己去投案，騙稱是因為賭債糾紛才失手打死人。

警方持續追查，發現實情是鄭男向周男購買200萬元毒品，每疊鈔票卻只有上、下2張是真鈔，全部只有1萬元真鈔，其餘199萬元都是假鈔，周男因此氣得尋仇，與幫眾共同虐打鄭男致死。

警方逮捕周男等人時，同時在雙北文山區、新店區的堂口起獲1000多包尚未賣出的毒咖啡、大麻，以及刀械棍棒等證物。

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(中時 )