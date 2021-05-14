【旅遊經 洪書瑱報導】

新冠肺炎國際持續延燒，日本目前還是傾向於今(2021)年7月23日至8月8日舉行的東京奧運，雖然日本國內雜音不斷，舉辦是否會出現最後變數尚未可知，我們還是來探尋一下本應最受矚目的國際焦點活動。日本將東京周圍的城巿設定為接待奧運選手之地，其中日本茨城縣擁有許多很棒的高爾夫球場，因此早在2019年7月茨城縣笠間巿就與中華高爾夫球協會簽訂奧運移地訓練，若是如期舉行，這次中華隊選手移地訓練就會選定在日本高球巡回賽的球場之一的「宍戶國際球場」，而值得一提的是，在參賽期間正值茨城當地的哈密瓜盛產期。

將於7月接待台灣高爾夫球奧運選手賽前移地訓練的茨城縣穴戶球場

據了解，日本茨城縣一直以來都是日本的農業大縣，擁有得天獨厚的自然環境、肥沃的土壤和溫和的氣候等優勢條件，尤其適合水果的栽種，是全日本數一數二的生產大縣。其中，香甜可口的哈密瓜生產量已連續22年佔全日本第一位，代表的面對著鹿島灘，主要哈密瓜栽培區為鉾田市地區，土壤排水良好，全年氣候溫暖，氣象災害很少，非常適合栽培出頂級的哈密瓜。

茨城縣哈密瓜狩獵季來臨，農民教授採果密技

茨城縣獨家品種的茨城大王哈密瓜ibaraking

茨城縣哈密瓜的產季是4-10月，尤其是5-7月是盛產期，哈密瓜的種類很多，其中以「昆西」、「安第斯」、「茨城大王」最具代表性，品種「茨城大王」更是茨城縣獨家生產的哈密瓜，由茨城縣原始哈密瓜品種經過十多年和400多次交配後才被選出來栽培，它的果粒大、果肉綿密香甜，最佳的賞味期是5-6月。

茨城哈密瓜聖代

此外，５-6月也是「安第斯」哈密瓜的豐收季節，8-9月則是「阿魯斯」哈密瓜的季節，它也被稱為麝香哈蜜瓜，是頂級哈密瓜的代表，無論是外觀、肉質、味道、香味都是最高等級。茨城縣的哈密瓜產季長，主要是因為不同品種的哈密瓜產季交疊延展，因此，茨城縣將5-7月的盛產期定為「快樂哈密瓜季」，會舉行各種品嚐大會、促銷、推廣活動。而且縣內各住宿飯店、餐飲店、菓子店等，都會提供以茨城哈密瓜製作的甜點、冰品等。

若等疫情結束，到日本茨城產季期間遊玩時，也親自到農園體驗採收哈密瓜的樂趣，農民也會教導挑選和採收哈密瓜的撇步，有如在瓜田中「狩獵」一般，學會了就能獵到最美味的哈密瓜！

※.茨城縣哈密瓜採果體驗的果園參考：

◎.森林公園

期間:5月初到7月初, 9月初到10月下旬地址：鉾田市安房1623-1

◎.深作農園

期間:6月中到7月中六、日下午13點起住所：鉾田市台濁沢３６１

◎.MI NA MI果樹園藝

期間:茨城觀光活動在5月下旬到6月底 哈密瓜吃到飽(需預約)地址：鉾田市上釜365

◎.JA茨城 旭村特產直營所Sungreen旭

地址：鉾田市樅山602-6

圖片：日本茨城縣提供

(中時新聞網)