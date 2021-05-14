【旅奇傳媒/記者-王政】對於許多人來說，行政院政務委員唐鳳在心中一直是位謎樣的天才，年僅35歲之姿便在2016年被政府延攬擔任數位政委，短短幾年來更不斷用科技的數位能力從各處著手，協助台灣進行提升，更因此在日本被封為「天才IT大臣」。

透過台中市政府所舉辦的座談會，除了邀請台中市觀光旅遊局局長韓育琪、台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林分享外，也讓觀光產業有機會與唐鳳進行面對面的交流，透過其對於數位科技的專業，指引旅遊業者如何將數位導入自身領域，藉此提升競爭能力，並讓消費者擁有更好的旅遊體驗。

行政院政務委員唐鳳表示，數位轉型常常會讓人有個迷思，就是把過去舊有的東西丟掉，才是轉型，但其實數位轉型並不是為了取代現有，而是在現有的基礎上進行調整，找出適合使用者的需求，同時導入科技力進行轉變。

從實例探討數位轉型 從需求層面出發

針對數位轉型部分，唐鳳強調，公共服務是讓大家在使用上感到安全，透過以客為尊的概念，進行智慧數據服務及應用。唐鳳特別舉了2個案例進行分享，讓產業了解到數位轉型的概念，在於從使用者的角度出發，「數位轉型需要明確方向」，才能創造更大的效益。

★報稅系統難用到爆炸

2017年5月，已經有千萬人使用的「公共政策網路參與平台」出現一個提案：「報稅軟體難用到爆炸」，經過了解後，發現當時因為報稅時造成網路塞車，加上因為報稅軟體不適用於其他廠牌，因此讓許多使用者都難以操作，因此這個提案一出現後推文與留言都十分熱絡。

因此唐鳳秉持著，「不是有吵就有糖吃，而是讓吵的人一起進來炒糖」的概念，針對民眾提出的問題，運用YOUTUBE直播平台，加上互動軟體Slido，讓民眾能一起參與討論。會後特別歸納幾大面向的問題，再邀請政府32個部會討論，從不同局處的不同角色出發，一起跳脫本位主義思考。

爾後，唐鳳推出新的報稅系統後，2018年使用率達到96%，2019年更提升到98%。值得一提的是，唐鳳並未廢掉原先的報稅軟體，而是推出另一個參考選擇；同時因為許多民眾參與此議題，因此更有意願去推廣給親朋好友使用。而系統推出後，包括後續口罩實名制的議題、振興券的推廣，衛服部與經濟部便運用此套系統進行參數修改，加入相對應的需求後，讓民眾能便利使用。

★2020年口罩實名制

2020／1／31，有兩位專家試算出倘若民眾沒有戴口罩習慣，即便疫調如何全面，台灣仍會有封城的危機；而倘若3／4的民眾都有配帶口罩、勤洗手的習慣，整體感染率便會大幅降低。

因此唐鳳與中央開始推行，第一步便是先從便利商店著手，讓民眾透過行動支付與悠遊卡等方式付款，但又面臨到一個問題：便是許多鄉鎮的民眾並不一定會使用以上現金支付方式。

因此他們轉換方向，改從藥局的慢性處方籤系統著手，透過第一線藥師的協助，加上短短3天便開發出哪裡可以買到口罩的系統APP，讓民眾能迅速掌握，然後從散落全台的各個藥局去購買口罩，迅速完成防疫的控管作業。

從消費者需求出發 用最趁手的工具調整

唐鳳強調，依據兩個案例的分享，共通點在於：1.有明確的最終目標；2.拿最趁手的工具，不做其他資料蒐集，用現有東西重新混和、修改。而這套應用程式介面（英語：Application Programming Interface，縮寫API）便是Taiwan.gov.tw，讓政府各部會、縣市政府擁有共同網域都可以修改使用、多次創造，因此後續的向山致敬、向海致敬等也是由此系統衍生而出。

其實IT是把機器跟機器連起來，而數位是把人與人連結，唐鳳的工作便是在科技的基礎上，去看人與人之間的服務如何提升。因此她格外重視如何照顧中高年齡的客群，不是要這些人配合機器，是要機器配合這些客群，但機器並不會直接配合，因此需要服務設計師帶著機器去配合人，才能創造出更為便利的使用過程。唐鳳強調，找出痛點進行數位轉型，才能創造契合的營運模式，也能讓消費者願意買單。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

(中時新聞網)