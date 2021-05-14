據《星條旗報》13日報導，隨著美國陸軍將於2022年部署首批4套「導能機動短程防空系統」(Directed Energy Maneuver Short-Range Air Defense system, DE M-SHORAD)，陸軍將於5月中旬至下旬間進行第一台雷射武器原型系統的首次實彈演習。這象徵著五角大象將雷射武器視為未來戰場的關鍵技術；陸軍高層解釋，面對中國大陸與俄國無人機威脅，雷射武器能在20秒內鎖定並摧毀目標，且其能用於無人機、迫擊砲彈等威脅上，等於為戰場指揮官增加了決策空間。

國防承包商Kord Technologies和美國陸軍在不到2年的時間內，便打造出首套DE M-SHORAD，為裝載在史崔克A1之上的50千瓦高能雷射。陸軍期盼在2022年撥交首批4套DE M-SHORAD，藉由提高機動防空能力，強化前線士兵在未來戰場打擊敵人武裝無人機能力。

報導指出，在下周舉行的實彈演習中，陸軍與Kord Technologies將驗證DE M-SHORD受測連鎖定空中威脅的能力，包括迅速鎖定、追蹤，最後在數秒內將威脅摧毀。

Kord Technologies的訓練想定中，ED M-SHORAD的雷達能偵測8公里內的敵軍無人機，隨後雷射便鎖定、追蹤無人機；如果同時又發現迫擊砲砲火襲擊，雷射會快速攔截進犯砲彈，並在數秒內以高能摧毀砲彈，然後再擊毀無人機。

美陸軍副參謀長馬丁將軍表示，ED M-SHORAD安裝目標尋獲系統，可以感應、鎖定並打擊移動中的迫砲砲彈、巡弋飛彈、無人飛行系統與其他飛機。這是難以置信的力量，也是美軍應具備的能力，其展現美方使用科技對外界回應的能力。

對於為何陸軍積極發展DE M-SHORAD系統，馬丁以自己2016年至2017年在伊拉克對抗伊斯蘭國(IS)的經驗為例；當時IS利用小型商業無人機掛在手榴彈，為美軍與伊拉克部隊帶來傷害，讓美軍開始思索如何因應無人機威脅。

如今，美軍面臨更強大的對手，士兵無疑需要更好的裝備來防衛更強悍的威脅。

他進一步解釋，中國大陸與俄國不但是足以和美國匹敵的競爭者，更擁有改變戰爭規則的潛力，這讓陸軍將近年來將焦點轉移至雷射武器上。他還爆料自己在4月29日走訪阿拉巴馬州紅石兵兵工廠時，親眼目睹第一套DE M-SHORAD原型機。

他強調，如果陸軍在接下來幾年無法讓武器產生重大革命，勢必遭大陸與俄國的研發技術超越。特別是北京與莫斯克近年來也投注大量金錢至各武器計畫，並在多個領域取得驚人成果，如人工智慧(AI)、極音速飛彈、導能科技與升級核武能力。

相較之下，五角大廈在2017至2019年間，將導能計畫的資金由5.35億元增加至超過11億元。目前除陸軍外，空軍、海軍都投入導能武器的研究；如海軍光學炫目阻絕（ODIN）計畫，將高能雷射安裝在3艘勃克級飛彈驅逐艦並進行測試。

至於陸軍，軍方已責成陸軍「快速能力與重要科技辦公室」（RCCTO），統籌導能武器的部署。2019年8月，Kord取得RCCTO逾2億美元的合約，以製造DE M-SHORAD的原型系統。隨著陸軍於2022年採購4套原型系統，整筆合約將增加到4.9億美元。

(中時新聞網)