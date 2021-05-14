新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布進入二級警戒狀態，停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動。為降低宮廟活動群聚感染風險，市長盧秀燕呼籲各宗教團體於防疫期間配合停辦各項活動，民眾多利用市府開設的「宮廟防疫即時看」視訊服務，可立即觀看台中13處宗教場域現場即時影像，方便民眾避開人潮，兼顧民眾參拜誠意。

民政局長吳世瑋指出，防疫全國上下備戰防疫，為避免大型宗教活動群聚感染疑慮，市府與轄內13處宗教場域合作，即時影像連結到市府網站，設立「宮廟防疫即時看」視訊服務專區，手機、電腦、平板都可使用，點選後就可看到各宗教場域裡的人潮狀況，提供民眾作為是否前往參拜的重要參考。

吳世瑋呼籲參拜民眾務必正確佩戴口罩、落實酒精手部消毒、實聯制及保持社交距離，同時做好勤洗手等個人衛生防護。

市府與宗教團體溝通，勸導轄內宮廟暫停大型宗教活動，至於室內宗教活動部分，呼籲改為線上進行，並請各宮廟確實參照中央流行疫情指揮中心指示落實各項防疫措施，全力配合政府防疫，共同確保城市安全。

台中市「宮廟防疫即時看」視訊服務，去年4月23日起至今年5月11日止，計有近44萬3000人次觀看，今年觀看人數並較去年顯著成長，尤其4月份適逢媽祖遶境盛事，當月觀看人數更高達近21萬3000人次，公私合作全力防疫，為市民提供更緊密的社會安全防護網。

「宮廟防疫即時看」彙整中市大甲鎮瀾宮、大雅永興宮、北屯三官堂、北屯松竹寺、西屯惠來里福德祠、西屯福壽宮、東區樂成宮、南屯萬和宮、清水紫雲巖、潭子潭水亭、豐原鎮天宮、東區南天宮及靜宜大學主聖母堂等13間宗教場所合作，民眾只要至民政局網站專區，即可觀看宗教場所即時影像，避開參拜人潮，降低感染風險。

(中時 )