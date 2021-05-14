台北市聯醫和平院區出現2名確診者，引發院內人心慌慌，院內看診的人數也明顯減少，和平院區也只允許有預約的病患進入，有護理人員表示，今天原本額滿看診的人數有大約2成的病患沒有到，許多民眾看到新聞都取消看診。

台北市聯合醫院泌尿科醫師表示，其實從SARS到現在有許多資深員工都還在，心情上很平靜，工作上也沒有太大影響，疫情初期雖然離職率比較高，但漸漸的也沒有太大的恐慌，後來離職率也減少，疫情只要每個細節都有做好，就不會太擔心。

和平院區護理師指出，有SARS的經驗後，這次的新冠肺炎疫情一開始所有同仁就非常謹慎，這次雖然出現2名確診，但與SARS不同的是，我們有完整的SOP，當年SARS重創台灣，但因為有那次寶貴的經驗，許多有經驗的醫護人員也更加冷靜，與當年疫情相比，相信這次的疫情一定能穩定下來。

北市聯醫採「分艙分流」，急診室和護理站人員互不流通、動線也會區分，醫院分艙畫分成「確診區」、「疑似區」、「乾淨區」，各區醫護依照防護等級須分別穿戴全套防護衣、N95口罩、一般醫療口罩，而且盡量在同一區值班；醫院分流則是門診、急診、住院病患使用不同出入口，彼此不相連通。

和平醫院B6、B7病房昨起就不進不出，與2名確診者同病室的3名病患、3名陪病者已至A9病房採1人1室隔離，而50名員工分別至安心檢疫所與防疫旅館居家隔離。

記者直擊快篩站情形，因急診室門口就剛好是快篩站，一早人煙相當稀少，僅有家長帶著發燒的小孩到快篩站，但因和平院區出現確診者，急診室進行大清消而關閉，所以發燒篩檢目前拒收已移至西園及中興院區。

(中時 )