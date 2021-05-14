42歲李姓板模工因工作不順心情不佳，今年3月12日酒後先發出預告要在台北捷運古亭站殺人的電郵；5分鐘後，又撥打台中1999專線，揚言要在台中市政府放炸彈，但不到5個小時，台北、台中警方就逮獲李嫌，今(14日)依恐嚇公眾罪嫌起訴。

3月12日上午11點多，北捷客服信箱接獲一封電子恐嚇信件，撰文者提及心情不爽，打算在古亭站行凶殺人，要捷運好好注意。捷運公司收信後不敢大意，除立即通報行控中心，並向警局報案，北市警方獲報後，馬上根據發信者IP深入追查；北捷則加強在古亭站周遭的警戒工作，全力配合警方調查。

台中市警方在當日上午11點半也獲報，有民眾撥打1999市民專線，揚言要在台中市府放置炸彈，警方獲報後即加派線上巡邏加強市府安全維護，並通知市府警衛隊強化戒備。

警方辦案人員循電話追查，確認撥打電話者為住在大里區的李姓板模工，幹員立即到李男住家附近埋伏，約莫下午4時許逮獲從外返家的李男。

李男供稱因工作不順，這幾天都沒有收入，心情不佳借酒澆愁，再藉酒壯膽撥打1999出言恐嚇，沒想到鑄下大錯，感到相當後悔。

警方調查，李嫌近十多天都沒上工，因心情不佳酒後打電話宣洩情緒，他在打電話恐嚇後，又寄槍枝照與另名男子照片到台中市民專線網站。李男表示，槍械照片是手機內的玩具槍存檔照；男子照片則是「手滑寄錯了」。

當警方進一步檢查李男手機時，意外看到預告在北捷古亭站殺人的恐嚇電郵，才發現恐嚇炸台中市府的李男，竟然就是寄發恐嚇北捷古亭站殺人電郵的嫌犯，意外一案兩破。李嫌今遭依恐嚇公眾罪嫌起訴。

(中時新聞網)