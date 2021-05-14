一年一度的世界衛生大會(WHA)將在5月24日召開，10日是線上註冊截止日，台至今仍未收到邀請函，是自2017年以來已連續5年未受邀。對此，國民黨、民進黨今在院會各自提出決議文，除譴責中國大陸阻撓台灣參與WHA，也籲請蔡英文總統發函每、日等挺台國家，就恢復中華民國在WHA適當地位正式提案，形同提醒美國要說到做到。

今年WHA將於5月24日至6月1日在瑞士日內瓦以視訊會議方式舉行，但我國此次未收到邀請函，衛福部10日證實，本次受邀參加WHA的機會微乎其微，幾乎可確定連續5年無法參與，將透過日內瓦辦事處遞交抗議函表達不滿。而若要參與WHA，只剩透過友邦在大會提案一途。

對此，民進黨立院黨團提出決議文，除感謝各國對我國參與WHO等國際組織的聲援，也譴責中國大陸阻撓台灣參與WHO及WHA，呼籲WHO邀請台灣參與WHA。

國民黨立院黨團也提出相同主張的決議文，請蔡英文總統及外交部發函支持中華民國加入WHA的美國、日本、德國、法國、英國、義大利及加拿大，就恢復中華民國在WHA適當地位正式提案，「以呼應其聲明」。

同時，隨著台灣疫情急速升溫，國民黨團提出的決議文也催促外交部應盡速聯繫美、德等對我友善之國家，協助我國取得莫德納及BNT疫苗，加速國人疫苗施打速度，以達到群體免疫效果，維護我國全體國民基本健康權。

對此，立法院長游錫堃在院會宣讀後，民進黨團提議兩案一併逕付二讀，並交付黨團協商，正式決議文的內容，仍待朝野確認。

(中時 )