南彰化一鄉鎮驚傳有婦人確診新冠肺炎，近期與其姊姊、女兒均已立即收治隔離；根據了解，該婦人為某村里社區理事長，有上台北萬華夜市擺攤做生日，近日身體不適，又看見新聞得知台北萬華爆發疫情，主動就醫後採檢確診，有里長低調證實，但強調一切均由中央流行疫情指揮中心說明為準。

彰化溪湖果菜市場是南彰化果菜交易中樞，中午前突然在臉書粉專貼文公告，表示過去每周五晚間在市場用地舉辦的夜市，因接到衛生局緊急通知，指因疫情嚴峻，為避免群聚感染風險，全縣所有夜市不得營業，因此星期五夜市暫停。貼文一出隨即引發許多鎮民議論紛紛。

根據了解，60幾歲確診的女士為某社區理事長，都會到台北萬華夜市擺攤做生意，不料該婦人因身體不適，加上萬華已爆發社區群聚感染，她主動就醫後採檢後，14日中午確診。近日住鄰近鄉鎮的女兒回娘家住幾天，幫她一起賣水果，也被疫調人員通知隔離採檢，詳細疫調情形有賴指揮中心說明。

由於不少社區里民目睹防疫人員穿著防護衣、出動防疫專車把理事長與其大姊兩人帶走，引發議論；當地里長接獲通知，也立即通知社區民眾勿緊張恐慌，等候衛生單位通知後續處理情況，並要求當地公所清潔隊前往周邊環境大消毒。

(中時 )