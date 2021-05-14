513停電台電提供電費扣減方案。（台電提供）

513大停電調查報告出爐，經濟部長王美花表示，上午國營會、電力電網專家現勘，初步發現是路北超高壓變電為配合興達電廠輸電線路容量擴充工程，誤開隔離開關，導致匯流排接地故障，進而造成機組跳脫，造成全台大停電。台電董事長楊偉甫已經自請處分。

台電對於昨日513停電事故造成400萬用戶受電網停電影響，除表達深沈歉意，今日也正式研議提出「513停電事故電費扣減專案」，針對受影響的低壓用戶，包含一般民生及小商店用戶，用戶當期所有電費提供5％減免，而高壓的工業用戶，亦提供當月基本電費5％減免，粗估總額約4.7億，將直接從下期電費帳單扣減，另台電公司也將在各區營業處服務中心設立專責窗口，受理民眾申訴問題。

針對昨日事發過程，經進一步調查，台電說明，昨日發生匯流排故障事故的高雄路北超高壓變電所，正配合興達電廠新機組未來輸送電力所需，進行輸電線路容量擴充提升工程，日前已完成設備安裝，昨日進行加入系統前的竣工檢查與測試。

惟進行測試時，台電同仁原應需開啟編號3542隔離開關，因誤操作編號3541隔離開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障事故，電力系統電壓驟降，進而引起就近的興達電廠出現4部機組跳機的保護措施，無法正常送出電力，供電量瞬間減少約220萬瓩，電力系統頻率瞬間降低，因此自動啟動「低頻卸載」緊急安全保護措施，自下午3時起執行緊急分區輪流停電，共影響約400萬戶，經台電緊急搶修處理，讓發電機組陸續恢復併聯，逐步減少停電戶數，昨晚8時恢復全國正常供電，正式解除分區輪流停電。

台電強調，現正進行事故細部調查，台電不會逃避所有責任，將待確切責任歸屬釐清，持續與社會說明。

(中時 )