台灣近來面臨缺水、缺電與疫情升溫且疫苗不足等多項危機。港媒質疑，台灣一個電廠跳掉就要全台限電，可見台灣電力狀況的緊繃，蔡政府無論如何都無法掩飾、卸責的；台灣的天災人禍不斷，在在顯示了台灣的脆弱與困境如「世界末日」，跳機停電、大旱缺水、疫苗短缺、鐡路車禍、空軍失事，每一件都足以讓台灣人心驚膽戰，對台灣人而言，苦日子不斷是鐵的事實。

香港媒體《中評社》今日（14）評論表示，高雄市路竹路北超高壓變電所13日匯流排故障，導致高雄興達電廠4部機組跳電，台電緊急進行分區輪流限電，影響1010萬戶次，然究竟為何一個電廠跳掉就要全台限電？這是全台上下都在問的問題，無論蔡政府如何粉飾太平與推諉卸責，全台大停電接連發生，都說明了台灣電力狀況異常緊張、供電系統脆弱不堪、相應部門管理水準有限，甚至揭穿了民進黨的「非核家園」政策，根本就是自欺欺人。

評論直言，昨日這場大停電事件，在台灣面臨疫情爆炸的當下，可謂是「屋漏偏逢連夜雨」，就連中廣董事長趙少康都忍不住痛批，這對台灣宛如世界末日，更諷刺道：「有政府，缺水、停電、沒疫苗。」

評論抨擊，台灣當前所面臨的每一件天災人禍，包括跳機停電、大旱缺水、疫苗短缺、鐡路車禍、空軍失事，都暴露著台灣自身的脆弱與困境；而這每一件天災人禍，都足以讓台灣人心驚膽戰。不僅如此，評論警告，「多災多難」、「禍不單行」這是台灣當前的寫照，而台灣人苦日子不斷更是不爭的事實。

(中時新聞網)