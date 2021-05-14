台中市民政局長吳世瑋2011年起逐年編列預算辦理道路名稱整併及門牌整編作業，截至4月底，共計完成190條道路名稱整併。（盧金足攝）

向上路、向上南路、向上北路是三條不同的路，但忠明路、忠明南路卻是同一條路。台中市議員黃守達14日在民政質詢時表示，台中市路名邏輯亂糟糟，出現「一路多名」、「分段形式混亂」、「方向邏輯不一」三大不可思議，民政局長吳世瑋2011年起逐年編列預算辦理道路名稱整併及門牌整編作業，截至4月底，共計完成190條道路名稱整併，辦理9萬7000筆門牌整編作業。

市議會民政業務質詢，黃守達指出，台中市路名邏輯亂糟糟，有三大不可思議，包括「一路多名」如英才路到林森路到國光路；「分段形式混亂」如惠中路就分成惠中路、惠中路一段、二段等，但公益路卻沒有一段，只有二段；「方向邏輯不一」如向上路、向上南路、向上北路是三條不同的路，但忠明路、忠明南路卻是同一條路。

黃守達強調，根據《台中市道路命名及門牌編釘自治條例》第二章第四條所示：道路之命名或更名，除由本府逕行辦理外，應由戶政事務所會同區公所，徵詢地方民意代表及里長意見後擬訂，陳報民政局轉陳本府核定。也就是說，市府可以自行來決定是否更改路名。要不要做，基本上就是取決於首長的意志。

《台中市道路命名及門牌整編實施計畫》主要是針對台中升格直轄市，縣市合併後，衍生一路多名、一名多路的狀況而制定。但撇除新路段的命名，台中市長盧秀燕上任至今的道路更名案只有「高工二街」、「福田五街」兩案，也都是小型的路段更名。

副市長黃國榮表示，如果當初前台中市長胡志強能連任，現在道路整併的問題早就大幅改善。對此，黃守達痛批，這是不負責任的說法，盧秀燕已上任兩年多，幾乎無任何作為，副市長的說法如何能讓人認同？

黃守達說，民眾都以為道路更名要花很多錢，雖手續繁多，更名所需的經費並不高，主要就是在門牌、身分證、地籍等文件的更換。

他指出，台中市2021年第1季社會增加數增加1,297人，居六都之冠。且過去盧秀燕力倡台中要成為「觀光首都」，卻從未以觀光客、外地人的角度來思考過。很多人都在議論，來台中很容易迷路，相較於台北、高雄，臺中市的路名完全缺乏邏輯。

黃守達指出，美村路一段過台灣大道變健行路，忠明南路過台灣大道叫忠明路，文心路二段過台灣大道叫做文心路三段，惠中路過台灣大道叫惠中路一段，東興路三段過台灣大道變漢口路一段，英才路過台灣大道仍然叫英才路，公益路與華美街有二段卻沒有一段。混亂不清的路名邏輯。

黃守達指出，道路命名邏輯混亂應該由公部門來解決，台中市應提出改善的願景，不能因為問題沉痾已久，就不打算處理。對於路名，居民因多已習慣，經常沒有意願改。但也正因為溝通需要很多時間，現在就應該開始討論。

路名的設計除了考量歷史、文化意涵與居民情感外，每個城市都應該要有一套路名的系統與邏輯，尤其是主要幹道。要兼顧在地性、特殊性、功能性，這樣城市美學才有意義。

黃守達建議，數位身分證換發計畫現已暫緩，台中市應該把握機會來溝通規劃，屆時如果更改路名能與數位身分證同步處理，並且趁此機會搭配特色門牌的設計，也能在經費上做最有效的運用。

民政局長吳世瑋表示，台中都市發展以放射狀道路向腹地廣大的市郊擴大，逐漸形成道路系統，經多年都市建設及道路開闢後，衍生「一路多名」及「一名多路」問題，民政局2011年起逐年編列預算辦理道路名稱整併及門牌整編作業，截至今年4月底止，共計完成190條道路名稱整併，並辦理9萬7000筆門牌整編作業。

道路名稱整併及門牌整編作業涉及住戶與公司行號證件更動，影響民眾權益甚大，為避免造成民眾困擾及尊重民意，民政局將針對「一路多名」及「一名多路」路段，持續徵詢地方民意後，逐年完成改善作業。

(中時 )