台股今開高震盪走低，電子反彈資金仍不到5成，鋼鐵、航運持續重挫，萬六大關曇花一現，台股終場收漲156.99點、報在15827.09點、成交量5105.12億元；在美股、本土疫情及MSCI夾擊下，台股本周大跌1457點、周線連二黑。

今日台股反彈，主要動能來自於電子股，台積電(2330)高點一度來到562元，終場收漲1.83%，發揮穩盤力道；聯電(2303)則是開高走低，盤中在賣單調節下，股價翻黑收跌；聯發科(2454)延續昨日反彈氣勢，盤中觸及920元高價，最終收在895元；鴻海(2317)即將在下午舉辦法人說明會，加上電動車題材，今股價小漲約1%；廣達(2382)首季每股盈餘創同期新高，看好NB出貨持續成長，股價開高震盪，收漲逾2%；祥碩(5269)則受惠法說報喜，股價鎖住漲停1100元。

面板族群今開高走低，震幅劇烈，群創(3481)、友達(2409)、彩晶(6116)早盤強勢大漲，在盤中即遭賣壓調節，終場股價回到平盤附近震盪。

航運股持續為空方箭靶，貨櫃三雄領跌，長榮(2603)、新興(2605)、裕民(2606)、台航(2617)、四維航(5608)盤中都出現跌停價位，尾盤有見到跌停收斂，萬海(2615)則在尾盤拉高收紅，航運龍頭股短線跌幅3成，近期都有融資追繳壓力，使得整個族群顯得賣壓相對沈重。

鋼鐵今持續中箭，中鋼(2002)儘管6月內銷盤價連12漲，但今開高走低，收跌逾4.5%，燁興(2007)、聚亨(2022)、燁輝(2023)全數跌停，高興昌(2008)、第一銅(2009)跌幅也逾9%。

分析師表示，台股過去一年每日成交周轉率約在0.5~0.8%之間，然而在4月起成交周轉率快速提升，近期甚至飆升至1.6%以上，明顯呈現過熱現象，今年以來，三大法人買賣占台股成交比重呈現下滑，而散戶自然人參與股市的比重增加至70%，當沖比衝高至40%，融資金額亦不斷升高，已經醞釀大盤不安定的氣氛，在經過兩日的殺盤後，儘管今出現反彈，但短線籌碼凌亂，超賣情況嚴重，短線大盤波動風險仍高，除個股超賣形成股價底部之外，未來還應觀察台灣疫情控制情況與大盤波動之間的關係而定。

(時報資訊)