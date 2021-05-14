《商情》料需求提高 中國鋼品流通價漲逾1成 14:162021/05/14 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因預期鋼材市場供貨趨緊，加上國際煉鋼原料價格勁升，帶動國際鋼材流通價多走揚，其中中國市場鋼價低於國際鋼價，進而提高該國競爭力，且市場預期歐美國家可能下調進口關稅，這將大幅降低中國鋼品出口成本，刺激需求量提高，因此推升中國鋼品流通價上揚。 中國冷軋板捲、熱軋板捲、線材、鋼板、角鐵、鋼筋、鋼胚、熱浸鍍鋅鋼捲等鋼品流通價本周皆漲約12至14%。(商品行情網) 大陸商務部行動計畫 推動市場創新 中國大宗商品漲不停 鋼鐵創新高 (時報資訊) #上揚 #中國 #鋼品 #流通 #鋼材 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》中鋼盤價連12漲失靈 鋼鐵股不經打 10:522021/05/14 財經 《商情》適逢開齋節 大馬棕櫚油休市一日 10:012021/05/14 財經 《國際經濟》戴琦：抗擊中國威脅 美國需要新法作為工具 12:512021/05/14 財經 中鋼6月內銷盤價平均漲8％ 04:102021/05/14 財經要聞 疫情推升需求 全球電子商務題材續紅 13:132021/05/14 財經 《國際產業》利潔時拍賣中國嬰兒奶粉業務 價格可能在20億美元 14:502021/05/14 財經 中止連4黑台股收盤漲156點 指數萬六曇花一現 13:392021/05/14 財經 鴨肝混充鵝肝 鐵板燒老闆娘改判5個月 04:102021/05/14 地方新聞 《造紙股》華紙Q1轉盈登2年半高 成長動能續旺 17:062021/05/14 財經 短影音上癮 過來人嘆世界被侵占 04:102021/05/14 焦點新聞 塞港無解 歐美線運價雙漲 04:102021/05/14 財經要聞 財經熱門新聞 北京終於出手 陸鐵礦砂價格暴跌 專家斷言下場 - 財經 疫情爆了！融資大斷頭 散戶炒底挑這3檔 - 財經 違約交割金額暴增至3.16億創新高 陽明翻船1億最嚴重 - 財經 有夠派！偷襲美國油管 駭客再對日商東芝下毒手 - 財經 好牌打到輸 陽明散戶慘賠畢業 老手曝訊號來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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