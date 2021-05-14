因預期鋼材市場供貨趨緊，加上國際煉鋼原料價格勁升，帶動國際鋼材流通價多走揚，其中中國市場鋼價低於國際鋼價，進而提高該國競爭力，且市場預期歐美國家可能下調進口關稅，這將大幅降低中國鋼品出口成本，刺激需求量提高，因此推升中國鋼品流通價上揚。

中國冷軋板捲、熱軋板捲、線材、鋼板、角鐵、鋼筋、鋼胚、熱浸鍍鋅鋼捲等鋼品流通價本周皆漲約12至14%。(商品行情網)

(時報資訊)