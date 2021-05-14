國際金融協會（Institute of International Finance,IIF）周四出具報告指出，今年首季全球債務水位下滑，為兩年半以來首見，主要受到已開發市場舉債減少所驅動，但開發中經濟體的整體債務水準卻創下新高。

報告指出，今年首季全球債務總額縮減1.7兆美元，降至289兆美元，其中金融債占該債務減幅將近一半，而政府債則持續增加。

新興市場債務增加6000億美元，總額突破86兆美元，創下歷史新高，儘管前三個季度的債務增長明顯放緩。因財政吃緊，新興市場的政府債務增長有所放緩。

IIF永續發展研究部門主管Emre Tiftik表示，新興市場的財政能力相對較弱。隨著新興市場政府債務大致持平，非金融企業和金融業已經成為推升債務的主力。

雖然全球債務水位下降，但由於許多國家的經濟仍難以回復到疫前水準，因此債務占比仍持續擴大。

就全球來看，第一季債務占國內生產毛額（GDP）比率仍升高一個百分點，達到略逾360%。由於全球發債量跌破疫前水準，以及在經濟可望復甦下，今年的債務占GDP比率估將略為下滑。IIF表示，2020年全球債務占GDP比例大增逾36個百分點。

第一季整體新興市場國家之債務占GDP比率，從疫前的52%升高至接近60%。IIF表示，儘管近來新興國家的情況有所緩解，但許多國家的政府仍然承受著持續封鎖和疫苗接種進度緩慢的壓力。

(時報資訊)