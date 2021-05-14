513大停電事後咎因，經濟部長王美花14日表示，停電調查報告出爐，是台電工作人員在進行輸電擴充工程測試時，誤開隔離開關，導致匯流排接地故障，進而造成興達電廠機組跳脫，造成全台大停電。

面對人為疏失，王美花指出，台電董事長楊偉甫已經自請處分，該懲處就懲處，經濟部會於本周盡快完成完整的調查報告。

(工商 )