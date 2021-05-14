513停電是人為疏失 台電董自請處分 14:202021/05/14 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 513大停電事後咎因，經濟部長王美花14日表示，停電調查報告出爐，是台電工作人員在進行輸電擴充工程測試時，誤開隔離開關，導致匯流排接地故障，進而造成興達電廠機組跳脫，造成全台大停電。 面對人為疏失，王美花指出，台電董事長楊偉甫已經自請處分，該懲處就懲處，經濟部會於本周盡快完成完整的調查報告。 513事故竟是台電員工誤觸開關造成 台電董座自請處份 全台大停電突顯區域電力重要性 陳其邁：自己的電自己發 (工商 ) #停電 #人為疏失 #台電 #自請處分 #王美花 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 513停電是人禍 台電誤開隔離開關所致 13:362021/05/14 財經 蔡政府稱不缺電 最新民調結果好驚人 15:532021/05/14 政治 513停電商家住戶電費可打9.5折 台電賠4.7億超過815 14:312021/05/14 財經 4大因素加疊 台電應付不來 04:102021/05/14 財經焦點 513大停電 藍營揭露蔡英文網路聲量大數據 13:402021/05/14 政治 為513大停電負責！國民黨要王美花下台 11:042021/05/14 政治 513大停電 國民黨揭露經濟部3大缺失 18:012021/05/14 政治 獨／513大停電蔡英文道歉 黃士修批台竟淪第三世界國家 17:492021/05/14 政治 民進黨稱513大停電非缺電所致 趙少康揭真相怒喊：亂扯一通 16:202021/05/14 政治 513大停電415萬戶受影響 台電將賠償4.7億元 14:112021/05/14 財經 《經濟》513大停電 王美花：該懲處就懲處 14:162021/05/14 財經 財經熱門新聞 北京終於出手 陸鐵礦砂價格暴跌 專家斷言下場 - 財經 疫情爆了！融資大斷頭 散戶炒底挑這3檔 - 財經 違約交割金額暴增至3.16億創新高 陽明翻船1億最嚴重 - 財經 有夠派！偷襲美國油管 駭客再對日商東芝下毒手 - 財經 好牌打到輸 陽明散戶慘賠畢業 老手曝訊號來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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