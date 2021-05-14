2021台北電影節14日公布2大競賽入圍名單，在落實防疫的前提下，活動照常舉行。記者會公布以百萬首獎為號召的「台北電影獎」，由李霈瑜（大霈）及蔡凡熙擔任揭曉嘉賓，其中台北電影獎的入圍最大贏家為導演柯貞年的《無聲》，共入圍8項；《當男人戀愛時》、《消失的情人節》及《同學麥娜絲》則入圍7項。
本屆演員獎項競賽激烈，最佳男主角入圍者包括《我沒有談的那場戀愛》吳慷仁、《當男人戀愛時》邱澤、《緝魂》張震、《複身犯》楊祐寧、《聽見歌 再唱》馬志翔；入圍最佳女主角的準影后們則包括《怪胎》謝欣穎、《美樂蒂》楊麗音、《消失的情人節》李霈瑜、《愛。殺》陽靚、《當男人戀愛時》許瑋甯；演員劉冠廷以《同學麥娜絲》和《詭扯》同時入圍最佳男配角。
台北電影獎報名件數創史上新高，共有400件作品參賽，前一天花了11小時討論出最後入圍的31部作品；另也揭曉國際新導演競賽，共有來自18個國家的494件作品報名，最終挑選12部作品。
雙競賽的所有入圍影片將在6月24日起跑的台北電影節放映，國際新導演競賽將於6月29日公布得獎名單，台北電影獎頒獎典禮則於7月10日揭曉得獎名單。更多放映及活動資訊請上台北電影節官方網站查詢。
第23屆台北電影獎入圍名單：
最佳劇情長片
同學麥娜絲｜甜蜜生活製作有限公司、華文創
消失的情人節｜華文創股份有限公司、影一製作所股份有限公司、美商華納兄弟（遠東）股份有限公司台灣分公司、國賓影城股份有限公司、威像電影有限公司
無聲｜財團法人公共電視文化事業基金會、氧氣電影有限公司、畢業生有限公司、滿滿額娛樂股份有限公司
當男人戀愛時｜金盞花大影業股份有限公司、眾合千澄影視文化傳媒有限公司
緝魂｜嘉揚電影有限公司
最佳紀錄片
削瘦的靈魂｜目宿媒體股份有限公司
度日｜財團法人公共電視文化事業基金會
捕鰻的人｜財團法人公共電視文化事業基金會、日本放送協會、韓國廣播電視台、礦口影像有限公司
惡人之煞｜李永超、財團法人公共電視文化事業基金會
綠色牢籠｜木林電影有限公司、株式会社ムーリンプロダクション（木林製作）
最佳短片
巴基之詩｜陳瀚恩
江仔｜黃仕旻
軟弱的梨｜陳韶君
貓與蒼蠅｜百景映畫有限公司
鋼琴課｜徐湧智
最佳動畫片
山川壯麗｜旋轉犀牛原創設計工作室
水中的女孩｜黃詩柔
夜車｜謝文明
奢侈凡夜｜饒予安、國立臺北藝術大學動畫學系
廢棄之城｜影一製作所股份有限公司、遊戲橘子數位科技股份有限公司、臺中拍
最佳導演
黃信堯｜同學麥娜絲
陳玉勳｜消失的情人節
柯貞年｜無聲
殷振豪｜當男人戀愛時
許富翔｜詭扯
最佳編劇
黃信堯｜同學麥娜絲
徐譽庭｜我沒有談的那場戀愛
陳玉勳｜消失的情人節
徐湧智｜鋼琴課
楊智麟｜聽見歌 再唱
最佳男主角
吳慷仁｜我沒有談的那場戀愛
邱澤｜當男人戀愛時
張震｜緝魂
楊祐寧｜複身犯
馬志翔｜聽見歌 再唱
最佳女主角
謝欣穎｜怪胎
楊麗音｜美樂蒂
李霈瑜｜消失的情人節
陽靚｜愛．殺
許瑋甯｜當男人戀愛時
最佳男配角
納豆｜同學麥娜絲
劉冠廷｜同學麥娜絲
金玄彬｜無聲
劉冠廷｜詭扯
鄭志偉｜親愛的殺手
最佳女配角
馗降：粽邪2｜陳雪甄
愛．殺｜嚴藝文
當男人戀愛時｜鍾欣凌
詭扯｜百白
緝魂｜孫安可
最佳新演員
艾怡良｜我沒有談的那場戀愛
黃稚玲｜軟弱的梨
陳姸霏｜無聲
劉子銓｜無聲
陳俋君｜愛．殺
最佳攝影
中島長雄｜同學麥娜絲
Jasper Wolf｜詭祭
許哲嘉｜捕鰻的人
周宜賢｜消失的情人節
于光維｜複身犯
最佳剪輯
林欣民｜捕鰻的人
賴秀雄｜消失的情人節
蘇珮儀、陳俊宏｜無聲
陳俊宏｜當男人戀愛時
李棟全｜詭扯
最佳配樂
吳欣穎｜馗降：粽邪2
盧律銘｜無聲
福多瑪｜綠色牢籠
盧律銘｜腿
福多瑪｜鋼琴課
最佳美術設計
趙思豪｜同學麥娜絲
Elsje de Bruijn｜詭祭
吳忠憲｜怪胎
郭景洲｜廢棄之城
黃美清、梁碩麟、廖惠麗｜緝魂
最佳造型設計
林育妘、蘇庭卉｜當男人戀愛時
董彥秀｜怪胎
王登鈺、陳穩升、黃家蔚、陳仕凱、陳瑞祥、劉昭淵、簡大智、莫燕玲｜廢棄之城
葉竹真｜緝魂
施筱柔、王嘉瑩｜馗降：粽邪2
最佳聲音設計
澎葉生｜捕鰻的人
杜篤之、江宜真、卓宗成｜馗降：粽邪2
郭禮杞、李東煥｜無聲
湯湘竹、劉小草、曾雅寧｜詭扯
周震、康銪倫、李佳蓉｜綠色牢籠
最佳視覺效果
呂永峰｜削瘦的靈魂
郭憲聰｜消失的情人節
許媛、黃閔彬｜馗降：粽邪2
郭憲聰、劉惟熠、程偉豪｜緝魂
徐國洲、董明星｜複身犯
傑出技術
動作設計：周育生｜馗降：粽邪2
動畫製作：西基電腦動畫股份有限公司｜廢棄之城
(中時 )
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