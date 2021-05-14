《當男人戀愛時》入圍7項獎項。（金盞花大影業提供）

2021台北電影節14日公布2大競賽入圍名單，在落實防疫的前提下，活動照常舉行。記者會公布以百萬首獎為號召的「台北電影獎」，由李霈瑜（大霈）及蔡凡熙擔任揭曉嘉賓，其中台北電影獎的入圍最大贏家為導演柯貞年的《無聲》，共入圍8項；《當男人戀愛時》、《消失的情人節》及《同學麥娜絲》則入圍7項。

本屆演員獎項競賽激烈，最佳男主角入圍者包括《我沒有談的那場戀愛》吳慷仁、《當男人戀愛時》邱澤、《緝魂》張震、《複身犯》楊祐寧、《聽見歌 再唱》馬志翔；入圍最佳女主角的準影后們則包括《怪胎》謝欣穎、《美樂蒂》楊麗音、《消失的情人節》李霈瑜、《愛。殺》陽靚、《當男人戀愛時》許瑋甯；演員劉冠廷以《同學麥娜絲》和《詭扯》同時入圍最佳男配角。

【即時新聞】23屆台北電影節雙競賽（台北電影獎、國際新導演競賽）入圍公布記者會，入圍最佳女主角的李霈瑜發表感言。（粘耿豪攝）

台北電影獎報名件數創史上新高，共有400件作品參賽，前一天花了11小時討論出最後入圍的31部作品；另也揭曉國際新導演競賽，共有來自18個國家的494件作品報名，最終挑選12部作品。

雙競賽的所有入圍影片將在6月24日起跑的台北電影節放映，國際新導演競賽將於6月29日公布得獎名單，台北電影獎頒獎典禮則於7月10日揭曉得獎名單。更多放映及活動資訊請上台北電影節官方網站查詢。

第23屆台北電影獎入圍名單：

最佳劇情長片

同學麥娜絲｜甜蜜生活製作有限公司、華文創

消失的情人節｜華文創股份有限公司、影一製作所股份有限公司、美商華納兄弟（遠東）股份有限公司台灣分公司、國賓影城股份有限公司、威像電影有限公司

無聲｜財團法人公共電視文化事業基金會、氧氣電影有限公司、畢業生有限公司、滿滿額娛樂股份有限公司

當男人戀愛時｜金盞花大影業股份有限公司、眾合千澄影視文化傳媒有限公司

緝魂｜嘉揚電影有限公司

最佳紀錄片

削瘦的靈魂｜目宿媒體股份有限公司

度日｜財團法人公共電視文化事業基金會

捕鰻的人｜財團法人公共電視文化事業基金會、日本放送協會、韓國廣播電視台、礦口影像有限公司

惡人之煞｜李永超、財團法人公共電視文化事業基金會

綠色牢籠｜木林電影有限公司、株式会社ムーリンプロダクション（木林製作）

最佳短片

巴基之詩｜陳瀚恩

江仔｜黃仕旻

軟弱的梨｜陳韶君

貓與蒼蠅｜百景映畫有限公司

鋼琴課｜徐湧智

最佳動畫片

山川壯麗｜旋轉犀牛原創設計工作室

水中的女孩｜黃詩柔

夜車｜謝文明

奢侈凡夜｜饒予安、國立臺北藝術大學動畫學系

廢棄之城｜影一製作所股份有限公司、遊戲橘子數位科技股份有限公司、臺中拍

最佳導演

黃信堯｜同學麥娜絲

陳玉勳｜消失的情人節

柯貞年｜無聲

殷振豪｜當男人戀愛時

許富翔｜詭扯

最佳編劇

黃信堯｜同學麥娜絲

徐譽庭｜我沒有談的那場戀愛

陳玉勳｜消失的情人節

徐湧智｜鋼琴課

楊智麟｜聽見歌 再唱

最佳男主角

吳慷仁｜我沒有談的那場戀愛

邱澤｜當男人戀愛時

張震｜緝魂

楊祐寧｜複身犯

馬志翔｜聽見歌 再唱

最佳女主角

謝欣穎｜怪胎

楊麗音｜美樂蒂

李霈瑜｜消失的情人節

陽靚｜愛．殺

許瑋甯｜當男人戀愛時

最佳男配角

納豆｜同學麥娜絲

劉冠廷｜同學麥娜絲

金玄彬｜無聲

劉冠廷｜詭扯

鄭志偉｜親愛的殺手

最佳女配角

馗降：粽邪2｜陳雪甄

愛．殺｜嚴藝文

當男人戀愛時｜鍾欣凌

詭扯｜百白

緝魂｜孫安可

最佳新演員

艾怡良｜我沒有談的那場戀愛

黃稚玲｜軟弱的梨

陳姸霏｜無聲

劉子銓｜無聲

陳俋君｜愛．殺

最佳攝影

中島長雄｜同學麥娜絲

Jasper Wolf｜詭祭

許哲嘉｜捕鰻的人

周宜賢｜消失的情人節

于光維｜複身犯

最佳剪輯

林欣民｜捕鰻的人

賴秀雄｜消失的情人節

蘇珮儀、陳俊宏｜無聲

陳俊宏｜當男人戀愛時

李棟全｜詭扯

最佳配樂

吳欣穎｜馗降：粽邪2

盧律銘｜無聲

福多瑪｜綠色牢籠

盧律銘｜腿

福多瑪｜鋼琴課

最佳美術設計

趙思豪｜同學麥娜絲

Elsje de Bruijn｜詭祭

吳忠憲｜怪胎

郭景洲｜廢棄之城

黃美清、梁碩麟、廖惠麗｜緝魂

最佳造型設計

林育妘、蘇庭卉｜當男人戀愛時

董彥秀｜怪胎

王登鈺、陳穩升、黃家蔚、陳仕凱、陳瑞祥、劉昭淵、簡大智、莫燕玲｜廢棄之城

葉竹真｜緝魂

施筱柔、王嘉瑩｜馗降：粽邪2

最佳聲音設計

澎葉生｜捕鰻的人

杜篤之、江宜真、卓宗成｜馗降：粽邪2

郭禮杞、李東煥｜無聲

湯湘竹、劉小草、曾雅寧｜詭扯

周震、康銪倫、李佳蓉｜綠色牢籠

最佳視覺效果

呂永峰｜削瘦的靈魂

郭憲聰｜消失的情人節

許媛、黃閔彬｜馗降：粽邪2

郭憲聰、劉惟熠、程偉豪｜緝魂

徐國洲、董明星｜複身犯

傑出技術

動作設計：周育生｜馗降：粽邪2

動畫製作：西基電腦動畫股份有限公司｜廢棄之城

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