獅子會相關確診者的足跡。（指揮中心提供）

獅子會相關確診者的足跡。（指揮中心提供）

獅子會群聚案目前累計共23人確診，中央流行疫情指揮中心更新相關個案（家1203、案1218案、案1219、案1223、案1224、案1225、案1226、案1227、案1228、案1229、案1230、案1245、案1246、案1248、案1250、案1251、案1253、案1255、案1256、案1257）等20名個案的相關足跡。

指揮官陳時中表示，今確診的有4人與案1203曾有過接觸，分別為案1264、1271、1275、1276，目前針對案1203「獅子王」，共採檢151人，共有23人陽性，84人陰性，44人檢驗中，另有29人待採檢。

指揮中心提醒，曾出入相關場所民眾進行自我健康監測，若於5/2前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異等症狀，應佩戴醫用口罩，盡速就近指定社區探檢院所就不得搭乘大眾運輸。就醫時也請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。

(中時新聞網)