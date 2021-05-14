韓國人氣男團GOT7團長JB（林在範，JAY B），擁有大批死忠粉絲，13日他在Instagram開直播和粉絲互動，卻意外被發現，昏暗的房間牆上疑似貼滿了裸女的照片，目前直播影片已經刪除，還是被網友備份下來在網路上瘋傳，JB良好形象一夕之間崩毀。

JB當時在直播中和網友閒聊，一開始輕鬆地躺在床上，直呼已經很久沒開直播，因為他剛簽進新公司H1GHR MUSIC RECORDS，很謝謝大家的祝福和禮物，未來他會更加努力，隨後便坐起身，鏡頭一晃動，竟能看見他背後的牆面上貼滿照片，而這些照片大多都是裸女和只穿內衣的照片，甚至還有女性重點部位特寫。

JB的房間有大量女性裸照。(圖/翻攝自히카리YouTube)

儘管在JB的IG版面已經找不到這段影片，還是被網友備份截圖，放到南韓論壇theqoo討論，「怎麼會在未成年也可以看的IG直播裡露出那些畫面」、「總覺得不像海報而是特別收集的那種，好可怕」、「我都起雞皮疙瘩了，正常來說會貼那種東西在房間嗎」。

更有網友毫不留情地批評，「最下面那張是女生的下面嗎？真的瘋了吧」、「這種事情就算不是發生在藝人身上也很噁」、「好像掛滿女聲色照的聲色場所，真的好誇張，有夠討厭」，也有人試圖為JB的行為解釋，「看了一下是瞬間被戳到的吧，好像什麼重度藝術病末期的人」，立刻遭到網友回擊，「這不是藝術，只是變態大叔吧」。

(中時新聞網)