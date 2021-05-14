對於台北市萬華區茶藝館及週邊相關個案接觸者，衛福部長陳時中14日說，應採檢223人，已採檢155人，其中發現11人確診，還有39人檢驗中，待採檢68人。

至於萬華區茶藝館及週邊相關個案「活動史」，陳時中說，也有部份更新，包含桃園市內壢郵局，台北市萬華區「雲雀清茶館、娘子小吃店」，時間點也有更新。

(工商 )