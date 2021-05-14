萬華茶藝館周邊個案 已檢出11例確診 14:412021/05/14 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於台北市萬華區茶藝館及週邊相關個案接觸者，衛福部長陳時中14日說，應採檢223人，已採檢155人，其中發現11人確診，還有39人檢驗中，待採檢68人。 至於萬華區茶藝館及週邊相關個案「活動史」，陳時中說，也有部份更新，包含桃園市內壢郵局，台北市萬華區「雲雀清茶館、娘子小吃店」，時間點也有更新。 快篩容易偽陽性 指揮中心：採檢兩次更精準 萬華＋4 首設社區採檢站快篩 (工商 ) #茶藝館 #個案 #萬華區 #採檢 #週邊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 和平醫院22名醫護急送隔離 防疫巴士今早出動 11:402021/05/14 生活 萬華茶藝館7人確診 3圖看更新足跡 14:422021/05/14 生活 採檢人潮塞爆急診室 醫曝有人和確診者吃過飯 12:022021/05/14 生活 北市和平院區 驚爆2住院病人確診 04:102021/05/14 焦點要聞 台灣單日爆29例本土確診 張上淳證實：與英國變種株有關 15:022021/05/14 生活 萬華群聚擴大「有幾把火燒得非常旺」 陳時中：篩檢4萬多人有困難 17:232021/05/14 生活 人數爆量！要等4小時才能篩檢 西園醫院暫停採檢 14:482021/05/14 生活 獨》發現新莊首例確診個案 某診所公告：即起消毒停診3天 17:532021/05/14 生活 萬華區4街友疑似「上呼吸道感染」已採檢 15:272021/05/14 生活 確診者來過？高雄健身房急封館 遊覽車載走131人隔離 18:372021/05/14 生活 籲萬華藥師協助找出確診者 陳時中：有轉檢獎金 17:032021/05/14 生活 生活熱門新聞 獨》發現新莊首例確診個案 某診所公告：即起消毒停診3天 - 生活 彰化傳2人確診 明天公布？彰化逾50處夜市全關 - 生活 高雄小港傳疑似確診者 某大學證實2學生住同大樓 - 生活 恐怖！阿公店女侍跨店坐檯 確診者5天接觸疑破千人 - 生活 柯文哲拍板！北市8大行業、公有場館明起停業 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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