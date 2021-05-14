易感疲倦無力、麻木、步履不穩，不再是年長者的症狀，在年輕人身上也可能出現！對於青壯年來說，20-40歲正是實現自我、為夢想打拚的階段，但對多發性硬化症患者來說，因疾病帶來的種種障礙，將使追尋夢想的路變得更加艱困。

澄清醫院神經內科鄧浩文醫師表示，多發性硬化症的罹病高峰期正處人生黃金時期，恐因疾病影響人生規劃、事業及家庭。所幸，目前已有許多治療成效良好的選擇，可穩定控制疾病，如歐美日使用多年的口服藥物，台灣已有健保給付；除傳統短效干擾素外，109年11月第一線新劑型長效干擾素針劑也通過健保核准，只須每兩週注射一次，用藥方便性大大提升。

●當心！年輕人易感疲倦無力、麻木、步履不穩 恐為多發性硬化症

多發性硬化症是一種免疫疾病，為身體免疫系統不正常攻擊中樞神經，腦部或脊髓因為發炎造成神經髓鞘及神經的破壞。鄧浩文醫師解釋，多發性硬化症病理因素為免疫細胞淋巴球經過血腦障壁，進而攻擊中樞神經，但目前引起多發性硬化症的原因不明，感染、環境因素等皆可能為致病因子。然而，女性與白種人的罹病風險明顯較高。

鄧浩文醫師進一步說明，症狀的產生會因攻擊的位置與部位而不同，輕微的包括肢體無力、麻木感、視力模糊、複視、步履不穩等症狀，嚴重者可能導致行動不便、平衡失調、視力受損失明、言語障礙、吞嚥困難等。

澄清醫院神經內科鄧浩文醫師表示，多發性硬化症的罹病高峰期正處人生黃金時期，恐因疾病影響人生規劃、事業及家庭。(圖/健康醫療網提供)

●反覆發作恐致不可逆傷害 醫籲：應積極治療！

多發性硬化症雖可治療，但無法完全治癒，且多屬於反覆發作型，故治療目標為延緩病程進展、減少反覆發作的次數。鄧浩文醫師表示，反覆復發會造成中樞神經細胞永久性的受損，使症狀更加嚴重導致失能。因此，及早診斷、積極治療，以及減少復發次數是最重要的！

然而，過去多發性硬化症的治療選擇較少、方便性低且副作用較高，導致患者服藥順從性低。鄧浩文醫師說明，相較於以往，現今多發性硬化症的治療已非常進步，有很多武器可以選擇。在用藥上會考量患者疾病的活性、發作的頻率、生育需求以及病人個人喜好等，提供不同強度與方式的治療，且目前健保已有給付多種藥物，包含針劑注射或口服藥物，皆有助於預防疾病復發。

●健保給付多種藥物 治療成效優異、方便性高！

鄧浩文醫師進一步說明，以往多發性硬化症的藥物選擇有限，第一線用藥僅有干擾素針劑，且每週須施打三次。對於害怕針劑的患者，第一線口服藥物已通過健保給付，經證實具調節免疫反應、抗氧化發炎，及保護神經細胞等多重效果，持續服用能降低年復發率三到五成，以及降低失能風險近四成。

此外，干擾素針劑用藥方便性也明顯提升，跳脫早期干擾素須每週注射三次，新劑型干擾素只須每兩週施打一次，出遠門或到外出旅遊都十分方便，是患者的新選擇！根據研究，超過五成患者使用二到四年後達到「無疾病活性 (NEDA)」，也就是沒有復發、腦部沒有新病灶、沒有造成進一步失能等。

因多發性硬化症患者多為年輕人，且症狀總是一陣一陣，時有時無，因此常忽略不治療，鄧浩文醫師也呼籲，現今藥物的治療皆能穩定控制疾病以及擁有良好的生活品質，患者應積極治療，防止疾病反覆發作造成永久性的失能！

(中時新聞網)