本土群聚感染風暴持續擴大，台南市長黃偉哲今天下午視察衛生福利部台南醫院防疫措施，他說，從部桃醫院、羅東醫院到和平醫院，要從各案例記取教訓，「學費是別人幫我們付的，希望台南各大醫院防疫做得更好。」他說，今天開始將管制八大場所，若無合法登記小吃部、練歌場、遊藝場，都要加強稽查 有無落實實名制，裁罰若不聽，就勒令歇業，勒令不停，絕對嚴正斷水斷電。

今天一口氣新增29例，由於南部也傳出確診個案，他說，這代表疫情距離我們很近，醫療院所相關的防治規畫，務必要提前進行。他說，絕對不能發生像和平醫院一樣的狀況，呼籲醫療院所務必做好分艙分流。

他提到，今年初發生部桃感染事件，近日則有羅東醫院、和平醫院，醫院防疫「魔鬼就藏在細節裡」，台南的醫療院所也務必從別人的經驗中學到教訓。他說，羅東醫院醫療團隊有警覺性，在病人就診時就從其病史與路徑，判斷出該病患需要進行篩檢，而和平醫院直到病人入住病房發燒3天才篩檢，事後醫院須從病人院內路徑清潔消毒、匡列接觸者，難度更高，讓人遺憾。

黃偉哲另也提到，北部的群聚疫情給大家的教訓是，要更注意社會一些隱藏的死角，像是特種八大場所或其他未登記合法營業的場所，例如小吃店、KTV、電動遊戲場等。台南市政府今起除了加強稽查合法營業的八大場所外，對於非法場所也會加強稽查，只要沒有落實實聯制，一律開罰，若業者屢勸不改，會勒令歇業，並會以斷水、斷電方式，阻絕偷偷營業的可能。

(中時 )